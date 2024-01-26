Лжетеррориста задержали в Актобе

Происшествия
43
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как выяснилось, угрозы устроить "массовые убийства в школах города" распространял 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент полиции Актобе сообщил о задержании лжетеррориста, передает Kazpravda.kz.

- По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в школах Актобе сотрудниками полиции установлен 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, - проинформировали в ДП.

В полиции заверили, что ситуация в регионе находится на контроле правоохранительных органов, оснований для беспокойства нет.

- С учетом  информации о ряде аналогичных ложных сообщений за рубежом с начала года, по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма было начато досудебное расследование. В ходе расследования проведены оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию, - добавили в департаменте.

Напомним, что после распространения в социальных сетях угроз совершения преступлений в школах города, полиция усилила обеспечение безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них. Также был взят на контроль пропускной режим в организации образования.

#задержание #полиция #Актобе #угрозы #лжетеррорист

Популярное

Все
К вулкану по полярному плато
Сам себя не оценишь – никто не оценит
Штирлиц vs Достоевский
Предстоящий паводок вызывает опасения в Северо-Казахстанской области
Вспомнить забытое старое…
Знакомьтесь: Владимир – қазақтың сары баласы
Не быть иностранцами в своей стране
Врачебная ошибка
Сейчас, увы, никто и никому ничего не должен
Город на расстоянии голоса
Новые грани Ботайской культуры
Двигаться к политическому урегулированию
Все началось с Абая
Сказка в твоих руках
Есть третья медаль!
В Кокшетау – на «Станционного смотрителя»!
«Я говорю с тобой из Ленинграда…»
Ближе к читателю
Без промаха
Ставка на молодежь
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Назначен гендиректор МАЭК
Президент Казахстана встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Аида Балаева обсудила вопросы сотрудничества с министром культуры Италии
Французские парламентарии высоко оценили реформы в Казахстане
Илья Мизерных завоевал историческое «золото» в Канвоне
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Экс-сотрудник ДЧС занимался сбытом наркотиков в Алматинской…
Токаев поручил разобраться, почему система оповещения о ЧС …
Лежавшего на дороге пешехода переехал автомобиль в Павлодар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]