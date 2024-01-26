Лжетеррориста задержали в Актобе

Как выяснилось, угрозы устроить "массовые убийства в школах города" распространял 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент полиции Актобе сообщил о задержании лжетеррориста, передает Kazpravda.kz.

- По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в школах Актобе сотрудниками полиции установлен 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, - проинформировали в ДП.

В полиции заверили, что ситуация в регионе находится на контроле правоохранительных органов, оснований для беспокойства нет.

- С учетом информации о ряде аналогичных ложных сообщений за рубежом с начала года, по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма было начато досудебное расследование. В ходе расследования проведены оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию, - добавили в департаменте.

Напомним, что после распространения в социальных сетях угроз совершения преступлений в школах города, полиция усилила обеспечение безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них. Также был взят на контроль пропускной режим в организации образования.