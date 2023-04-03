МАГАТЭ оценило прогресс Казахстана в развитии ядерной энергетической инфраструктуры

Команда миссии INIR отметила, что Казахстан полностью выполнил рекомендации в сферах по координации ядерной энергетической программы, понимания финансирования АЭС, противоаварийного планирования и обращения с радиоактивными отходами.

Фото МАГАТЭ

Казахстан добился прогресса в выполнении рекомендаций предыдущей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по обзору ядерной инфраструктуры. Об этом заявила команда международных экспертов МАГАТЭ, сообщает Kazpravda.kz.

Команда по последующей оценке комплексного обзора ядерной инфраструктуры (INIR – Integrated Nuclear Infrastructure Review) завершила четырехдневную миссию в Казахстане. Миссия состоялась в Астане по просьбе Правительства Республики Казахстан.

В комплексном обзоре оценивался прогресс страны в выполнении рекомендаций и предложений миссии INIR, проведенной в

2016 году. Миссия также предоставила возможность обменяться информацией о дальнейших действиях и прояснить нерешенные вопросы.

Миссия INIR в 2016 году вынесла ряд рекомендаций и предложений, направленных на оказание помощи Казахстану в достижении дальнейшего прогресса в развитии его инфраструктуры. В нем был проведен обзор состояния развития ядерной инфраструктуры с использованием критериев первой фазы подхода МАГАТЭ «Основные этапы», который содержит подробные рекомендации по трем этапам развития (рассмотрение, подготовка, сооружение).

На первом этапе оценивается готовность страны взять на себя обоснованные обязательства в отношении ядерной энергетической программы.

Команда миссии INIR заявила, что Казахстан добился прогресса в выполнении рекомендаций и предложений, содержащихся в обзоре 2016 года, и отметила, что республика полностью выполнила рекомендации в сферах по координации ядерной энергетической программы, понимания финансирования АЭС, противоаварийного планирования и обращения с радиоактивными отходами.

Команда заявила, что необходимо проведение дальнейшей работы, связанной с завершением всеобъемлющего отчета, оценкой

финансирования, необходимого для инфраструктуры атомной энергетики, планированием дальнейшего развития регулирующего органа и владельца/оператора, а также разработкой политики вовлечения промышленности.

«Казахстан добился значительного прогресса в выполнении рекомендаций и предложений, сделанных миссией INIR в 2016 году. Все эти усилия окажут дальнейшую поддержку Правительству Республики Казахстан в принятии решения о начале реализации ядерной энергетической программы», - сказал руководитель команды миссии INIR Мехмет Джейхан, инженер-ядерщик Секции развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ.