По последним данным, 12 человек погибли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

На место взрыва в магазине пиротехники в Центральном Китае направлена надзорная группа.

Канцелярия Комитета по обеспечению безопасности на производстве при Госсовете КНР и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями /МУЧС/ КНР направили надзорную группу в провинцию Хубэй /Центральный Китай/ на место взрыва в магазине пиротехники, в результате которого погибли 12 человек. Об этом в среду сообщили в МУЧС.

Как отметили в ведомстве, группа получила задание координировать спасательные работы и расследовать причины происшествия.

Правительству провинции поручено создать следственную группу для проведения тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законами и нормативными актами.

Взрыв произошел около 14:00 среды в поселке Чжэнцзи городского округа Сянъян.