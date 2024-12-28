Магнус Карлсен: «Я невероятно устал от ФИДЕ. Хватит!»

Скандалы
70

Лучший шахматист планеты устроил скандал на чемпионате мира, передает Kazpravda.kz

Фото: Спорт Шрёдингера

На чемпионате мира по быстрым шахматам в Нью-Йорке разгорелся скандал, связанный с нарушением дресс-кода, сообщает Спорт Шредингера.

Пятикратный чемпион мира по рапиду Магнус Карлсен был отстранен от турнира за появление в джинсах, что противоречит правилам ФИДЕ. Организаторы предложили Карлсену переодеться, но он отказался, после чего был дисквалифицирован.

Карлсен выразил свое недовольство в адрес ФИДЕ, заявив:

«Я невероятно устал от ФИДЕ. Хватит! Больше не хочу иметь ничего общего с этой организацией!»

В отличие от Карлсена, российский гроссмейстер Ян Непомнящий получил замечание за ношение кроссовок, но согласился сменить обувь и продолжил участие в чемпионате.

Первое правило дресс-кода ФИДЕ – «одевайтесь так, чтобы произвести впечатление». Предполагается, что дресс-код способствует формированию хорошего и позитивного имиджа шахмат и должен строго соблюдаться.

Дресс-код определяет организатор турнира, а ответственность за его соблюдение несет главный арбитр. Согласно руководству ФИДЕ, игроки должны строго соблюдать дресс-код, установленный для турнира.

Магнус Карлсен по итогам первого дня чемпионата мира по рапиду занимал лишь 83-е место. В первых пяти партиях турнира норвежец набрал лишь 2,5 очка. А после восьми сыгранных партий Карлсен набрал пять очков и занимал 41-е место.

Позже лучший шахматист мира прокомментировал скандал с ФИДЕ порталу Gotham Chess:

«У меня едва хватило времени сходить в комнату, переодеться, я даже не подумал о джинсах. Меня предупредили, что я должен переодеться, а затем оштрафовали. Сказал, что переоденусь завтра. Я не осознавал всей серьезности происходящего, но они заявили, что я должен переодеться сейчас.

Я поеду куда-нибудь, где погода лучше, чем здесь. FIDE активно преследовала игроков, чтобы заставить их не подписывать контракт с Freestyle, фактически угрожая им, что они не смогут участвовать в цикле чемпионатов мира. Все в порядке, они могут выдвигать свои правила, я не против. Мой ответ — отлично, тогда я ухожу».

#скандал #ФИДЕ #Магнус Карлсен

Популярное

Все
Тепло и свет – без дефицита
СВМДА: на пути эволюционного развития
Для повышения независимости судей
Залог уважения и достоинства
Указ Президента Республики Казахстан
В доход государства взыскано 52 млрд тенге
Вместимость имеет значение
Наградили сильнейших
Все лучшее – детям!
Расследование крушения самолета ведется согласно международным стандартам
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 60-НП
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 59-НП
Сабырхан и Кызайбай – лучшие боксеры страны
ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий
И птица Самрук, и новогодняя бабочка
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студентам
Поликлиники и больницы получили неотложки
Письма Морозу на почту ношу
Солидарность братских народов
Фронтовик, академик Зулхарнай Сеитов отметил 102-ой день рождения
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
Промысловый флот возвращается в Мангистау
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
В Казахстане завершена уборка сахарной свёклы
Теракт в Магдебурге: Токаев выразил соболезнования
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Вице-премьер Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене

Читайте также

Подросток из Казахстана на 2 дня застрял в аэропорту Анталь…
Доверенное лицо принца Эндрю заподозрили в шпионаже на Китай
Тренер по боксу Ерик Маржикпаев отстранен от участия в соре…
Суд признал Макгрегора виновным в сексуальном насилии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]