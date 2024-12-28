Магнус Карлсен: «Я невероятно устал от ФИДЕ. Хватит!»

Фото: Спорт Шрёдингера

На чемпионате мира по быстрым шахматам в Нью-Йорке разгорелся скандал, связанный с нарушением дресс-кода, сообщает Спорт Шредингера.

Пятикратный чемпион мира по рапиду Магнус Карлсен был отстранен от турнира за появление в джинсах, что противоречит правилам ФИДЕ. Организаторы предложили Карлсену переодеться, но он отказался, после чего был дисквалифицирован.

Карлсен выразил свое недовольство в адрес ФИДЕ, заявив:

«Я невероятно устал от ФИДЕ. Хватит! Больше не хочу иметь ничего общего с этой организацией!»

В отличие от Карлсена, российский гроссмейстер Ян Непомнящий получил замечание за ношение кроссовок, но согласился сменить обувь и продолжил участие в чемпионате.

Первое правило дресс-кода ФИДЕ – «одевайтесь так, чтобы произвести впечатление». Предполагается, что дресс-код способствует формированию хорошего и позитивного имиджа шахмат и должен строго соблюдаться.

Дресс-код определяет организатор турнира, а ответственность за его соблюдение несет главный арбитр. Согласно руководству ФИДЕ, игроки должны строго соблюдать дресс-код, установленный для турнира.

Магнус Карлсен по итогам первого дня чемпионата мира по рапиду занимал лишь 83-е место. В первых пяти партиях турнира норвежец набрал лишь 2,5 очка. А после восьми сыгранных партий Карлсен набрал пять очков и занимал 41-е место.

Позже лучший шахматист мира прокомментировал скандал с ФИДЕ порталу Gotham Chess:

«У меня едва хватило времени сходить в комнату, переодеться, я даже не подумал о джинсах. Меня предупредили, что я должен переодеться, а затем оштрафовали. Сказал, что переоденусь завтра. Я не осознавал всей серьезности происходящего, но они заявили, что я должен переодеться сейчас.