Максим Галкин вышел на связь с подписчиками

Фото: instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru

«Мы уехали в Израиль, это был осознанный выбор, Мы уже много лет граждане Европейского Союза, у нас есть европейские паспорта, и мы можем жить в одной из 27 стран. Но мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну, потому что мне здесь спокойно. Потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими. Так же, как всегда чувствовали себя в России. Я еврей по маме, это часть меня. Мы выбрали Израиль, и ни одной минуты об этом не пожалели. И сегодня в эти трудные, горестные для Израиля дни, мы здесь. И даже не рассматривали возможность куда-то уехать. Хотя она есть – аэропорт Бен-Гурион открыт. Да, не все авиакомпании летают, многие боятся. Мы с Аллой и наши дети хотим поддержать израильский народ», - сказал артист в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Напомним, ранее стало известно об отмене концертов Максима Галкина в Астане и Алматы.