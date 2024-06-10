Максут Жумаев, Анар Бурашева и Александр Артемьев посетили Специализированный лицей «Арыстан»

Общество
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Известные казахстанские альпинисты Максут Жумаев и Анар Бурашева, а также первый казахстанский участник легендарной юбилейной гонки Ле-Ман Александр Артемьев посетили специализированный лицей «Арыстан», филиал общественного фонда «NNEF», сообщает Kazpravda.kz 

Они поделились с курсантами своими профессиональными достижениями, личными мотивациями и амбициозными целями, вдохновляя тех на собственные успехи.

Выступая перед воспитанниками лицея, майор Максут Жумаев поделился впечатлениями от восхождения на самую высокую точку земного шара.

«Мы буквально две-три недели назад вернулись с восхождения Эвереста, высота которого составляет 8848 метров. Самым замечательным событием этого восхождения было то, что Эверест впервые в истории независимого Казахстана покорили две девушки-казашки – Анар Бурашева и Жамиля Баширова», – сказал он.

Трехкратный покоритель Джомолунгмы пообещал лицеистам, что осенью вернется к ним, чтобы показать документальный фильм о покорении пика. Максут Жумаев добавил, что восхождение было посвящено столетнему юбилею выдающихся героев Казахстана – генерала армии, Халық қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова, Халық қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева и героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

«Условия обучения говорят о том, что ребятам предоставлены огромные возможности для роста и развития, а тот факт, что они прошли непростой конкурсный отбор – это их огромная заслуга. Я хотела бы пожелать им ставить перед собой большие, амбициозные цели и достигать их», – поприветствовала лицеистов Анар Бурашева, первая казахстанка, покорившая Эверест.

«Прежде всего хочу сказать, что я приятно удивлен. Представлял себе я всё немного иначе, – поделился семикратный чемпион Казахстана по автокроссу Александр Артемьев. – Думал, что дети здесь занимаются только спортивными и военными дисциплинами, но увидел, что лицеисты рисуют, играют на музыкальных инструментах, занимаются робототехникой. Я посмотрел состав педагогов, и уверен, что эти люди подготовят блестящих специалистов, причем, не только военных. Мне кажется, что создана очень комфортная, творческая я бы даже сказал, среда, где воспитанники могут максимально всесторонне развиваться и раскрывать свои таланты».

Александр, Максут и Анар рассказали воспитанникам лицея «Арыстан» о своих профессиональных достижениях. Ребята задавали вопросы, начиная от того, в каком возрасте кто из гостей занялся своим делом, до вопросов о том, что вдохновляет и что пугает профессионалов, какие они ставят перед собой цели и как планируют их достигать. Помимо всего прочего, гости смогли увидеть открытый рейтинг лучших учеников, а также оценить, как на практике работают современные интерактивные панели в классах.

«У ребят горят глаза, я увидел интеллект, живой интерес, жажду знаний. Конечно, сказывается немножко военная выправка, некоторые вопросы казались заученными и несколько раз отрепетированными, но все же ребятам удалось меня впечатлить. У них сейчас очень интересный период в жизни, когда они формируют свое собственное мнение, взгляды на жизнь. Я хотел бы пожелать им успехов, удачи, роста, научиться правильно ставить цели и расставлять приоритеты», – сказал Александр Артемьев.

Для знаменитых гостей провели экскурсию по лицею: показали тир, бассейн, выставку художественных работ. Рассказали о том, как устроено обучение, поделились успехами лицеистов. В их числе, например, был одиннадцатиклассник, завоевавший титул чемпиона мира по троеборью.

Мероприятия формата «Встречи с интересными людьми» проводятся в лицее «Арыстан» ежемесячно. С учениками встречаются военные, спортсмены, деятели искусств. Они помогают будущим офицерам формировать широкий кругозор, развивать личные качества и ставить амбициозные цели, вдохновляя их на достижение высоких результатов в различных сферах.

#Спорт #лицей #«Арыстан»

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