​Мактааральский потоп

Несмотря на заверение соседей о том, что поток из Сардобинского водохранилища, что в Узбекистане, остановлен, весь воскресный день вода продолжала прибывать. Как известно, 1 мая на ирригационном сооружении прорвало защитную дамбу. Вода огромным потоком хлынула вниз, сметая все на своем пути.

Чтобы уменьшить объем воды в водохранилище, власти соседней республики решили сбросить воду по оросительному каналу. В итоге, по информации акима­та Туркестанской облас­ти, 300 млн кубов воды направили по межгосударственному каналу «Достык». Такого объема воды ороситель еще никогда не принимал, русло сильно переполнилось. Канал по проекту рассчитан на максимальный объем пропуска 120 кубомет­ров в секунду, однако вода двигалась со скоростью более чем 180 кубометров в секунду.

– Как только мы получили сигнал, позвонили в Министерство по ЧС Узбекистана, – рассказал на брифинге начальник ДЧС Туркестанской области полковник Нургали Жунусов. – Там нас уверяли, что в 20 часов 15 минут в водохранилище уже был закрыт поток воды в сторону Макта­аральского района. Однако когда я сам прибыл на место, то увидел, что это не дало результата. Вода шла с большой скоростью, вокруг стоял сильный гул. Хорошо, что мы успели эвакуировать всех жителей. Министр по водным ресурсам Узбекистана тоже уверял, что все под контро­лем, у них уровень воды упал до 45 сантиметров, однако в наших коллекторах этот уровень увеличивается на 10–20 сантимет­ров в час.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и ответственные специалисты ТОО «Казводхоз» в минувшее воскресенье отправились в Сырдарьинскую область соседней республики для урегулирования паводковой ситуа­ции в Мактааральском районе. Об этом на брифинге сообщил заместитель акима области Сакен Калкаманов. По его словам, рабочая группа проведет встречи и переговоры с представителями соответствующих министерств.

– Подобные масштабные объе­мы воды, поступающие к нам из Узбекистана, зарегистрированы впервые, – отметил Сакен Калкаманов. – Сейчас рано говорить, что никакой опасности нет. Еще неизвестно, какой поток воды направится со стороны Узбекистана, так как обмен информацией о текущей ситуа­ции с соседним государством не сис­тематизирован.

Ночью вода пришла и в административный центр Мактааральского района – поселок Мырзакент. Когда до населенного пункта оставалось 2 км, приступили к эвакуации людей. Местных жителей о надвигаю­щейся беде информировали по громкоговорителям, настоя­тельно советуя взять докумен­ты, отключить в домах и квартирах воду, электричество, газ и покинуть поселок. Людям рекомендовали двигаться в сторону поселка Атакент, где в школах и детсадах подготовили эвакуационные пункты.

Всего в Мактааральском райо­не создано 24 эвакуационных пункта. Люди, нашедшие в них пристанище, обеспечены всем необходимым – от постельных принадлежностей до горячего питания. На особом контроле властей находится и обеспечение санитарной безопасности. Перед тем как разместиться в эвакуационных пунктах, люди проходят тщательное обследование на COVID-19.

Под угрозой затопления находятся еще несколько населенных пунктов района. Критическая ситуация возникла также в населенном пункте Нурлы Жол.

– В ауле Нурлы Жол есть пограничный переход по мосту, который возвышается над каналом, – рассказал Сакен Калкаманов. – Так вот высота потока воды здесь практически достиг­ла уровня моста. Вода начала подмывать берега и опоры. Шардаринский акимат, который ответственен за этот населенный пункт, организовал здесь отсыпку грунта, чтобы поднять низкую часть берега, не допустив тем самым разлива воды.

В спасательных работах задейст­вовано свыше 600 полицейских, спасателей и воен­нослужащих воинской час­ти 6506 Национальной гвардии. Они обеспечивают охрану порядка, контроль над имущест­вом жителей, в спешном порядке покинувших свои дома, строят заградительные дамбы.

Власти признают, что такие меры, как подсыпка грунта для укрепления берегов, укладка мешков с песком в условиях, когда вода несется с огромной скоростью, не всегда помогают, но и оставаться безучастными в подобной ситуации нельзя.

В районе аула Нурлы Жол оборудована защитная дамба протяженностью 2,5 м и высотой 1,5 м. От Фирдоуси в сторону поселка Мырзакент готовы еще 3 км заградительных сооружений. В аулах Оргебас, Ырыс­ты и Жантаксай тоже строят дамбы. Почти 6 тыс. мешков с песком уложили для укрепления автомобильной дороги в селе Когалы, чтобы спас­ти от разрушения.

В зону риска сейчас входят 10 населенных пунктов, 5 из которых подтоплены. В остальных усилиями областного акимата, департамента по ЧС, областного филиала РГП «КазСуШар» и волонтеров из числа местных жителей угроза наводнения миновала.

В общей сложности эвакуировано порядка 31 тыс. человек. Сотни домов стоят в воде. Известно, что в ауле Жана Турмыс под воду ушли 46 домов, Женис – 130, Фирдоуси – 250, Оргебас – 194. По остальным населенным пунктам точной информации пока нет, поскольку коммуникации из-за затопленных дорог сильно нарушены. Местами для передвижения в населенных пунктах задействованы плавсредства.

Нет пока возможности оценить и масштабы нанесенного ущерба сельскому хозяйству. Мактааральский район специа­лизируется на выращивании хлопчатника, овощей и бахчи. Здесь обрабатывается каждый клочок земли. По предварительным оценкам, в результате наводнения уничтожено больше 3,6 тыс. га посевов. Создана и работает специальная рабочая группа во главе с руководителем Туркестанского областного управления сельского хозяйства Нурбеком Бадыраковым.

Заместитель начальника Туркестанского областного управления сельского хозяйства Турганбек Оспанов предположил на брифинге, что ущерб может составить свыше 400 млн тенге. Наиболее пострадавшими оказались аграрии сел Женис, Жана Турмыс и Жантаксай, сельских округов Жанажол и Енбекши. Выяснилось, что на 85% затоп­ленной территории был засеян хлопчатник, на остальной – люцерна и кукуруза.

Инвентаризацию затопленных пахотных земель и подсчет потерь скота проводят 95 специалистов. Количество утонувших животных до сих пор неизвестно, поскольку высокий уровень воды не позволяет нормально передвигаться.

Власти утверждают, что будет составлен точный список домов, погибших животных и прочих потерь населения, пострадавшего от техногенной катастрофы. Люди получат финансовую и материальную помощь за счет средств бюджета и неравнодушных соотечественников. Для аккумуляции спонсорской помощи организован корпоративный фонд социального развития «Туркестан», в который перечислить деньги могут все желающие поддержать нуждаю­щихся земляков.

В воскресенье из Жамбылской области прибыли три грузовые автомашины с 30 тоннами продовольствия и одежды. Жамбылские предприниматели собрали и отправили 10 тонн муки, 10 тонн риса, 5 тонн сахара, 1 тонну гречки, 2 тонны растительного масла, 2 тонны макаронных изделий, 5 тонн гигиенических средств. Распределение гуманитарной помощи контролирует группа местных старейшин, партийных и общественных активистов.

В местном акимате говорят, что если даже ситуация нормализируется и вода перестанет прибывать, понадобится не менее двух недель, прежде чем люди смогут вернуться домой. Только после этого мактааральцы смогут увидеть, что стало с их имуществом, домашним скотом, насколько разрушительным оказалось наводнение для жилых домов и хозяйственных построек.