Малайзия активизирует туристический поток в Центральной Азии

Туризм
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Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Делегация Малайзии принимает участие в Казахстанской международной выставке «Туризм и путешествия-2025» (KITF), проходящей в эти дни в Международном выставочном центре «Атакент» Алматы

Фото: digitalbusiness.kz

На крупном профессиональном мероприятии государство представлено одной из самых ярких и заметных экспозиций. В стране наращивают темпы подготовки к Году посещения Малайзии 2026 (VM2026), цель которого продемонстрировать богатое культурное наследие, разнообразие туристических достопримечательностей и уникальные впечатления от Малайзии. KITF представителями малазийского турбизнеса рассматривается как платформа для укрепления своего присутствия в Центрально-Азиатском регионе и демонстрации новейших туристических предложений и разработок.

Открыл национальный павильон Малайзии на KITF Посол государства в Республике Казахстан Его Превосходительство Мохд Адли Абдулла. Он отметил, что сотрудничество между Малайзией и Казахстаном имеет огромный потенциал в нескольких стратегических секторах, а энергетика, технологии, сельское хозяйство, образование и туризм становятся ключевыми областями взаимной выгоды.

Наше сотрудничество может открыть возможности для совместных предприятий в области устойчивой энергетики, включая возобновляемые источники энергии и технологии энергоэффективности, - отметил господин Мохд Адли Абдулла.

В сфере технологий и цифровых инноваций, как считает руководитель малазийской дипмиссии в Казахстане, взаимный интерес вызывают хорошо развитые экосистемы ИКТ друг друга и опыт в области цифрового управления, финтеха и развития умных городов. Сотрудничество в сельском хозяйстве может включать передачу знаний в области биотехнологий, ирригационных систем, устойчивых методов ведения сельского хозяйства и сертификации халяльной пищи.

Перспективным видится взаимодействие в образовательной среде, с учетом позиции Малайзии как регионального образовательного центра, особенно в таких областях, как инженерия, бизнес и исламские финансы. В здравоохранении растущие возможности Малайзии в цифровизации, телемедицине, биотехнологиях и фармацевтическом производстве могут быть использованы для поддержки усилий Казахстана по модернизации системы оказания медицинских услуг.

И наконец, обе страны выиграют от более тесного сотрудничества в сфере туризма. Захватывающие природные ландшафты и богатое культурное наследие Казахстана в сочетании с ярким мультикультурализмом и туристической инфраструктурой Малайзии создают прочную основу для совместного развития туризма, - подчеркнул господин Мохд Адли Абдулла.

На практике такие инициативы могли бы получить воплощение вдеятельности совместных туристических кампаний, прямом авиасообщении и перекрестном продвижение халяльного туризма.

 

#Казахстан #туризм #Малайзия

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