Рекордное количество туристов приняли Мальдивы в этом году

В мире,Туризм,Итоги года
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Наибольшее количество туристов приехали из Китая

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Мальдивские острова в 2024 году приняли более двух миллионов иностранных туристов. Об этом сообщило министерство туризма островного государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как отмечается, это лучший результат страны за всю историю. В 2023 году архипелаг посетили 1,8 млн гостей, в 2022 году - 1,6 млн.

«В этом году было достигнуто много рекордов в истории страны. Наибольшее количество туристов прибыло в феврале этого года - 217 тыс. Впервые так много гостей приехало за месяц. В этом году было отмечено самое быстрое достижение отметки в один миллион туристов», - рассказал журналистам министр туризма Мальдивской Республики Ибрагим Фейсал.

По его словам, на следующий год власти поставили цель увеличить показатели на 15% и довести число отдыхающих на островах по меньшей мере до 2,2 млн.

Наибольшее количество туристов приехали на Мальдивы из Китая - более 260 тыс.

На Мальдивах действуют 174 курорта, 855 мини-отелей и 15 больших отелей. 

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