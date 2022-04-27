Малик Отарбаев назначен советником Президента Казахстана

Распоряжением Главы государства Отарбаев Малик Нуржанулы назначен советником Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Трудовой путь Малика Отарбаева:
Стажер-исследователь на факультете международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби (2001 - 2003);
Аспирант факультета международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби, ответственный секретарь, главный редактор, главный координатор журнала «Диалог» Евразия-Казахстан», главный координатор журнала «Қаламгер» Союза писателей Казахстана, представитель министерства культуры и спорта РК в Международной организации ТЮРКСОЙ по развитию тюркской культуры (2003 - 2016);
Третий секретарь посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (04.2016-11.2018);
Заместитель акима Туркестанской области (11.2018 - 2020);
Руководитель Национального центра рукописей и редких книг (11.2020 - 27.04.2022).