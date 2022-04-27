Кадровые назначения
Малик Отарбаев назначен советником Президента Казахстана

Распоряжением Главы государства Отарбаев Малик Нуржанулы назначен советником Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Трудовой путь Малика Отарбаева:

Стажер-исследователь на факультете международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби (2001 - 2003);

Аспирант факультета международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби, ответственный секретарь, главный редактор, главный координатор журнала «Диалог» Евразия-Казахстан», главный координатор журнала «Қаламгер» Союза писателей Казахстана, представитель министерства культуры и спорта РК в Международной организации ТЮРКСОЙ по развитию тюркской культуры (2003 - 2016);

Третий секретарь посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (04.2016-11.2018);

Заместитель акима Туркестанской области (11.2018 - 2020);

Руководитель Национального центра рукописей и редких книг (11.2020 - 27.04.2022).

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