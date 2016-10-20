Малообеспеченным людям в Астане помогут купить уголь на зиму
Ботагоз Балтабаева
В Астане социально уязвимым слоям населения помогут в приобретении угля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.
В частности, помощь будет оказана пенсионерам по возрасту, взрослым и детям с ограниченными возможностями, живущим в частных жилых домах с печным отоплением, сообщили в Управлении занятости, труда и социальной защиты.
Однако и здесь есть важное условие – указанная категория людей должна быть собственником жилья и не иметь другой жилплощади, при этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 3 (трех) прожиточных минимумов, то есть 81 318 тенге. Компенсация выплачивается в размере 8 месячных расчетных показателей (16 968 тенге) на отопительный сезон. В случае если в одном частном доме проживают несколько человек, которые имеют право на получение социальной помощи, то компенсация выплачивается только одному из них.
Нуждающимся, а главное, подходящим по всем вышеуказанным параметрам необходимо обратиться в столичное Управление занятости, труда и социальной защиты города Астаны по адресу: ул. Иманбаевой, 16.
Согласно объявлениям на рекламных сайтах, 1 тонна угля в столице стоит от 3 тыс. до 13 тыс.