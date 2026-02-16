Фото: акимат Туркестанской области

В селе Алтынтобе Казыгуртского района Туркестанской области подрастает настоящий вундеркинд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Его рост едва достигает школьной доски, но способности к мышлению поражают взрослых. Всего в четыре года Али Адамбек в уме складывает двузначные и даже трехзначные числа, а также свободно выполняет умножение, комментируя процесс на английском языке.

Зоркий ум Али привел к тому, что воспитатели детского сада признались, что им больше нечему его учить и рекомендовали перевести его в школу.

Сегодня он посещает предшкольный класс, однако его логический уровень соответствует уровню учеников старших классов. По словам учителя средней школы «Алтынтобе» Алии Миятбековой, Али решает сложные задачи, которые порой не под силу ученикам 5-6 классов, причем делает это быстрее них.

Мать ребенка, Нургуль Мырзагали, рассказывает об особенном хобби сына: «Пока другие дети смотрят мультфильмы, Али с упоением изучает математический контент на английском языке. Вместо сказок перед сном он просит полчаса порешать задачи или повторить таблицу умножения».

Интересы Али не ограничиваются математикой. Он полностью освоил алфавит, и его следующая цель – научиться грамотно писать по-английски.

Туркестанские педагоги возлагают большие надежды на этого удивительно одаренного ребенка.