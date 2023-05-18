Малыша обварили парафином в массажном центре Кызылорды

По словам матери ребёнка, центр этот не только не признает вины своего специалиста в том, что сейчас малыш на больничной койке после «парафинового массажа», но и помочь в сложившейся ситуации не предлагает.

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В Кызылорде ребёнок получил ожоги во время массажа с парафином в массажном центре. Их диагностировали врачи как ожоги третьей степени, и сейчас у малыша идет воспалительный процесс обожженной части тела, постоянно поднимается температура, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Caravan.kz.

Мама уже обратилась в вышеуказанный массажный центр, чтобы ей разъяснили, как могло случиться, что её малыша практически обварили парафином во время процедур.

«Всё, что мне ответили, так это то, что мы можем рассчитывать в качестве помощи в сложившейся ситуации от центра на 4-5 бесплатных курсов массажа, - рассказывает мама мальчика. – Там серьезно думают, что после этого происшествия мы дальше в этот же центр будем ходить на массаж?!»

Происшествие прокомментировали в Управлении здравоохранения Кызылординской области.

«Разъясняем, что к управлению здравоохранения Кызылординской области относятся государственные лечебно-профилактические организации, а указанный массажный центр не находится в нашем подчинении, поскольку является частным. Деятельность частных медицинских организаций контролируется Кызылординским областным управлением Комитета медико-фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан. То есть, вы можете оставить жалобу на частные медицинские организации там», - заявили в областном управлении.

Также в облздраве рассказали, что сейчас ребёнок находится на лечении в многопрофильной областной детской больнице, и его состояние взято под контроль специалистами управления.