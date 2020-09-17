Мамин провел переговоры с президентом Туркменистана Бердымухамедовым
В городе Ашхабад Премьер-министр РК Аскар Мамин встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
Стороны отметили высокую динамику развития и наличие большого потенциала для дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в экономической сфере.
Несмотря на карантинные меры и текущую ситуацию в мире, уровень торговли Казахстана с Туркменистаном сохранил устойчивый рост — товарооборот за январь-июль 2020 года увеличился на 10% до порядка $100 млн. Объем перевозок железнодорожных грузов транзитом через территорию Казахстана в Туркменистан за январь-август т. г. увеличился на 55%.
В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транзитно-транспортной и сельскохозяйственной сферах. Особое внимание уделено перспективам развития приграничного сотрудничества между Мангистауской областью Казахстана и Балканским велаятом Туркменистана, в том числе путем создания Специальной зоны приграничной торговли на границе двух стран.
В рамках визита в Ашхабад Аскар Мамин также провел отдельные переговоры с заместителями главы Кабинета министров Туркменистана Р. Мередовым, Б. Овезовым и М. Мередовым, в ходе которых были рассмотрены практические меры дальнейшего углубления экономического сотрудничества.