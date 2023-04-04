Мамочки в гневе

Кадры женских разборок поразили даже самых искушенных зрителей. Мамочки на глазах малолетних детей не стеснялись в выражениях и кидались друг на друга с кулаками. Одна из них даже умудрилась запустить в другую детскую коляску.

Скандал разгорелся на одной из детских площадок города нефтяников среди бела дня. Очевидцы рассказывают, что причиной стал велосипед. Женщины не смогли договориться, чей именно ребенок должен кататься первым. Поначалу успокоить мамочек пытались другие дамы. Однако конфликт перерос практически в криминальную разборку с применением силы. Женщины продолжили драться даже после того, как упали в песочницу. Не смущал их и плач испуганных детей.

Разнимать разъяренных мамаш стали мужчины. Полицейские узнали о происшествии только из социальных сетей. Личности быстро установили. Но дело не завели, поскольку гражданки «претензий друг к другу не имеют».

«В ходе мониторинга социальных сетей было опубликовано видео драки двух женщин в Жанаозене. Полиция установила личности обеих, женщин доставили в городское управление полиции. С ними была проведена профилактическая беседа», – сообщила пресс-секретарь департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

Общественность же с позицией полиции не совсем согласна. В социальных сетях активисты требуют привлечь женщин за нарушение общест­венного порядка. Люди уверены, что такое поведение при детях недопустимо. Неизвестно, как на неокрепшей психике может сказаться пуб­личная драка с оскорблениями и потенциальной опас­ностью получить коляской по голове.