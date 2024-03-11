Мамы героев

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Дмитрий Норкин

С Международным женским днем 8 Марта поздравили матерей спортсменов страны.

фото Минтуризма и спорта

– Матери играют ключевую роль в судьбе каждого человека. Спортсмены не исключение. Зачастую именно мама возит на тренировки, является духовной опорой и примером для подражания. Мама спортсмена – это большой труд и, можно сказать, профессия. Вашу роль в воспитании детей трудно переоценить, и вы заслуживаете такие же уважение и почет, как и сами спортсмены. Вы пожертвовали многим ради побед ребенка, но взамен получили невероятную гордость и радость. Мама – главный болельщик, лучший друг, верный наставник и, конечно, самый родной человек. Благодаря заботе и воспитанию, вере в способности своего ребенка вы смогли вырастить настоящих чемпионов. От всей души поздравляю вас с этим светлым праздником весны – Международным женским днем! – сказал глава спортивного ведомства страны Ермек Маржикпаев.

В ходе встречи министр туризма и спорта вручил Орал Утешовой поздравительное письмо от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева,­ адресованное ее дочери – международному гроссмейстеру по шахматам Садуакасовой Динаре. Также почетным гостям мероприятия были вручены благодарственные письма и памятные подарки.

В свою очередь героини торжества поздравили всех женщин страны с праздником и пожелали, чтобы наши спортсмены радовали победами на международных аренах и своих родителей, и всех болельщиков страны.

#Спорт #поздравления #8 марта #мамы спортсменов

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