Фото: Акимат Мангистауской области

В частности, 100 мангистауских студентов пройдут в турецких городах Анталия и Мармарис бесплатную стажировку в сфере туризма. Кроме того, около 50 врачей повышают свою профессиональную квалификацию в клинике Medicana Health Group.

Меморандум, подписанный между управлением образования Мангистауской области и АО по торговле туристическими услугами «Курортный регион» Турции, направлен на подготовку квалифицированных специалистов в сфере туризма и сервиса в регионе. В рамках этого соглашения, начиная с июня, Woxxx Hotels Group в Мармарисе проведет обучение 50 студентов, предоставив им возможность обмена опытом. Еще 50 студентов будут совершенствовать свое профессиональное образование в Анталии. Все стажеры обеспечиваются бесплатным питанием и получают ежемесячную зарплату.

Также заместитель акима области провел переговоры с членом правления Medicana Health Group Берком Бозкуртом, было достигнуто соглашение о партнерстве. В рамках этого соглашения 20 врачей-онкологов и около 30 врачей от каждой медицинской организации региона будут обмениваться опытом работы в различных медицинских сферах.

Medicana Health Group – одна из ведущих медицинских организаций Турции. В ее состав входят 14 больниц, 11 медицинских центров и более 500 клиник. Ежегодно обслуживая более 10 миллионов пациентов, эта группа признана лидером медицинского туризма, предлагая высокотехнологичные методы лечения.