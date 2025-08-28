Мангистауские врачи и студенты пройдут бесплатное обучение и повысят квалификацию в Турции

Здравоохранение
12
Венера Баталова
корреспондент

28 февраля заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, посетивший по поручению главы региона Нурдаулета Килыбая город Стамбул, достиг ряда договоренностей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области

Фото: Акимат Мангистауской области

В частности, 100 мангистауских студентов пройдут в турецких городах Анталия и Мармарис бесплатную стажировку в сфере туризма. Кроме того, около 50 врачей повышают свою профессиональную квалификацию в клинике Medicana Health Group.

Меморандум, подписанный между управлением образования Мангистауской области и АО по торговле туристическими услугами «Курортный регион» Турции, направлен на подготовку квалифицированных специалистов в сфере туризма и сервиса в регионе. В рамках этого соглашения, начиная с июня, Woxxx Hotels Group в Мармарисе проведет обучение 50 студентов, предоставив им возможность обмена опытом. Еще 50 студентов будут совершенствовать свое профессиональное образование в Анталии. Все стажеры обеспечиваются бесплатным питанием и получают ежемесячную зарплату.

Также заместитель акима области провел переговоры с членом правления Medicana Health Group Берком Бозкуртом, было достигнуто соглашение о партнерстве. В рамках этого соглашения 20 врачей-онкологов и около 30 врачей от каждой медицинской организации региона будут обмениваться опытом работы в различных медицинских сферах.

Medicana Health Group – одна из ведущих медицинских организаций Турции. В ее состав входят 14 больниц, 11 медицинских центров и более 500 клиник. Ежегодно обслуживая более 10 миллионов пациентов, эта группа признана лидером медицинского туризма, предлагая высокотехнологичные методы лечения.

