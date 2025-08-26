Каждый специалист принимает участие в операциях по своему профилю, совершенствует практические навыки

Фото: ЦОК Мангистауской области

При поддержке акимата Мангистауской области, с целью расширения сотрудничества в сфере здравоохранения и дальнейшего укрепления международного партнёрства, врачи региона проходят стажировку в ведущих медицинских учреждениях Турции, сообщает Kazpravda.kz по информации пресс-службы управления здравоохранения

В рамках программы делегация врачей-хирургов-онкологов и оториноларингологов из Мангистауской области повышает квалификацию и обменивается опытом в одном из медицинских центров Стамбула – «Hisar Hospital», а также в клинике «Medicana Health Group».

В состав делегации вошли: врач отделения лучевой терапии Мангистауского областного онкологического центра, онколог Гульзира Кудабаева; хирург-онколог Нурпеис Жаксыбай; онколог Бейнеуской многопрофильной центральной районной больницы Нурболат Избергенов; онколог Тупкараганской центральной районной больницы Аягоз Молдабекова; хирург Мангистауской областной многопрофильной больницы Сагат Битимов; врач-оториноларинголог Дулат Майемер; врач-уролог Кайрат Нуралиев и хирург поликлиники №2 города Актау Айзада Косбосинова.

– Мы посетили отделения «Hisar Hospital» и ознакомились с их работой. Каждый специалист принимает участие в операциях по своему профилю, совершенствует практические навыки. Совместно с турецкими коллегами мы провели один день в приёмном отделении, где занимались обследованием пациентов. Благодарим руководство за предоставленную возможность, – отметила заведующая отделением специализированной помощи терапевтического и хирургического профиля поликлиники №2 города Актау Айзада Косбосинова.

Стажировка направлена на освоение современных технологий, проведение сложных операций и внедрение методов оказания медицинской помощи в соответствии с международными стандартами.