Мангистауские врачи проходят стажировку в Турции

121
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Каждый специалист принимает участие в операциях по своему профилю, совершенствует практические навыки

Фото: ЦОК Мангистауской области

При поддержке акимата Мангистауской области, с целью расширения сотрудничества в сфере здравоохранения и дальнейшего укрепления международного партнёрства, врачи региона проходят стажировку в ведущих медицинских учреждениях Турции, сообщает Kazpravda.kz по информации пресс-службы управления здравоохранения

В рамках программы делегация врачей-хирургов-онкологов и оториноларингологов из Мангистауской области повышает квалификацию и обменивается опытом в одном из медицинских центров Стамбула – «Hisar Hospital», а также в клинике «Medicana Health Group».

В состав делегации вошли: врач отделения лучевой терапии Мангистауского областного онкологического центра, онколог Гульзира Кудабаева; хирург-онколог Нурпеис Жаксыбай; онколог Бейнеуской многопрофильной центральной районной больницы Нурболат Избергенов; онколог Тупкараганской центральной районной больницы Аягоз Молдабекова; хирург Мангистауской областной многопрофильной больницы Сагат Битимов; врач-оториноларинголог Дулат Майемер; врач-уролог Кайрат Нуралиев и хирург поликлиники №2 города Актау Айзада Косбосинова.

– Мы посетили отделения «Hisar Hospital» и ознакомились с их работой. Каждый специалист принимает участие в операциях по своему профилю, совершенствует практические навыки. Совместно с турецкими коллегами мы провели один день в приёмном отделении, где занимались обследованием пациентов. Благодарим руководство за предоставленную возможность, – отметила заведующая отделением специализированной помощи терапевтического и хирургического профиля поликлиники №2 города Актау Айзада Косбосинова.

Стажировка направлена на освоение современных технологий, проведение сложных операций и внедрение методов оказания медицинской помощи в соответствии с международными стандартами.

#Турция #Мангистау #врачи #стажировка

Популярное

Все
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
В погоне за «зайцами»
Стали ездить по правилам
Прочная основа, большие перспективы
Впервые в стране
Анна Данилина побеждает в США
В селе открылся «Қамқорлық»
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 75-НП
Диалог во имя мира и процветания
В Уральске наградили лауреатов регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2025»
Как использовать потенциал искусственного интеллекта
Необходимые решения будут приняты
Африканские турниры
Школа под наблюдением и заботой
Запрос на справедливость и равенство – основа зрелой демократии
От ресурсосбережения до масштабной модернизации
Воспитать интеллектуальное поколение
Документ, воплощающий общечеловеческие ценности
Центральной таможенной лаборатории Казахстана – 30 лет
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Нашим палуанам не было равных
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Сократить закупки из одного источника в «Самрук-Казына»: АЗРК сделало заявление
Два жилых массива полностью обеспечены газом
В поселке открылась новая школа
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Олжас Бектенов поручил ускорить работу по реконструкции ж/д вокзалов
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
Завершается хлебоуборочная страда
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Модернизация на особом контроле
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн

Читайте также

Услуги специалистов жестового языка станут доступнее в Каза…
Президент дал ряд поручений главе Минздрава
Рабочая группа Минздрава изучит медситуацию в области Улытау
Казахстанский мед выходит на европейский рынок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]