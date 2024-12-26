Мангистаусцы проводили граждан Азербайджана

14 граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, и 20 членов делегации Азербайджана, прибывшие вчера в Актау, вернулись в свою страну, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области

Фото: акимат Мангистауской области

Среди них 2 бортпроводника и 1 ребенок. Они получили необходимое лечение в больнице и после того, как их состояние стабилизировалось, выехали в Баку.

В проводах пострадавших приняли участие заместитель акима Мангистауской области Тлеген Абишев, аким города Актау Абилкаир Байпаков, члены Ассамблеи народа Казахстана, аксакалы, молодежь и представители общественности.

Мангистаусцы выразили свои теплые пожелания и поддержку братской стране.

В настоящее время в Мангистауской областной многопрофильной больнице проходят лечение 6 пострадавших. Из них, 4 человека находятся в тяжелом состоянии, 2 - в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Отметим, что в целях установления причины авиакатастрофы в Актау работает правительственная комиссия под руководством вице-премьер-министра Каната Бозумбаева.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что государство оказывает всю необходимую поддержку пострадавшим.