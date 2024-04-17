Maqsut Narikbayev University подписал меморандум с Oxford Centre for Islamic Studies

Статьи
76
Айман Аманжолова
[email protected]

Сегодня между Maqsut Narikbayev University и директором Центра исламских исследований Оксфордского Университета (Oxford Centre for Islamic Studies, OXCIS) доктором Фарханом Низами был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках договоренности, достигнутой в феврале 2023 года между MNU и доктором Фарханом Низами

Фото: пресс служба Maqsut Narikbayev University

Подписание этого меморандума откроет двери для организации стажировок казахстанских исследователей в Оксфордском центре исламских исследований, что станет ценным механизмом обмена опытом и знаний между двумя странами. Это важный шаг в развитии научного сотрудничества и укреплении взаимопонимания между нашими академическими сообществами.

Во время посещения доктора Низами Maqsut Narikbayev University, ему была представлена деятельность научно-исследовательского центра MIND и проведена экскурсия по университету. Доктор Фархан Низами высоко оценил инфраструктуру, условия для обучения и научных исследований, доступность библиотек, а также общую атмосферу и культуру университета.

Доктор Фархан Низами – выдающийся специалист по мусульманской социальной и интеллектуальной истории, основатель и директор Оксфордского центра исламских исследований, чьи работы способствуют международному диалогу между исламским миром и Западом.  В рамках своего визита в Казахстан, доктор Фархан Низами провел Public Lecture в стенах Maqsut Narikbayev University на тему «Необходимость диалога и толерантности в наше время».

Председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев в своей приветственной речи отметил, что многие вузы равняются на Оксфордский университет, и в настоящее время MNU, как и ведущие вузы Великобритании, обладает аккредитацией QAA.

«В нашем университете также открыт центр исламского права и казахского права. Мы открыли его для того, чтобы понимать нашу историю, историю Казахстана, нашего народа, которую по определённым причинам мы не до конца знаем до сих пор», - сказал он.

Доктор Фархан Низами в своей лекции обратил внимание на то, что недостаток диалога между народами и культурами только нарастает.

«Важно уметь слушать и понимать друг друга. Толерантность не просто модное явление, это ключевой аспект диалога. Диалог создает партнерство для справедливости и развития общества, укрепляет отношения между странами, народами и религиями. Политики, экономисты и социологи должны осознать эту важность. Диалог необходим для понимания и уважения различий, для эмпатии и развития», - подчеркнул доктор. 

Участники лекции выразили большой интерес к теме и активно участвовали в дискуссии. Фархан Низами получил положительный отклик от аудитории благодаря своему профессионализму и способности увлекательно подавать материал.

#Астана #сотрудничество #университет #MaqsutNarikbayevUniversity #MIND

Популярное

Все
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Плотину на реке Аксай может прорвать
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
Во всех районах Алматы появились аллеи молодоженов
Учились не там и не тому: дети посещали запрещенные сайты в школах ВКО
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Врываясь за пределы реальности...
Чиновников наказали за дискредитацию госслужбы
Завод снесен в принудительном порядке в Алматинской области
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
По факту самозахвата земли под парковку начата проверка в Шымкенте
Из-за бескормицы и паводков в Улытау может подорожать мясо
Первая партия подсолнечного масла из Семея отправлена в Италию
Подготовка к посевной кампании началась в СКО
Большая вода: какую помощь получат пострадавшие от паводков в разных регионах Казахстана
Карагандинцы стали родителями для десяти приемных дочерей
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Как государство поддерживает молодых ученых
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Мошенники просят деньги от имени министров
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Пессимистический сценарий возможен в Атырау
ЛПХ необходим официальный статус
В центре Европы звучат казахские песни
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Как получить компенсацию пострадавшим от паводков: алгоритм действий
Дело Бишимбаева: заключения российских экспертов рассмотрят в суде
Накопленная в водохранилищах РК вода будет использована на сельхознужды
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы

Читайте также

Субботник прошел на территории некрополя «Кошкар ата» в Ман…
Самолеты и вертолеты Нацгвардии участвуют в противопаводков…
«Вершины сходятся…»
Аким Кызылординской области встретился с послом США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]