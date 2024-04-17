Maqsut Narikbayev University подписал меморандум с Oxford Centre for Islamic Studies

Сегодня между Maqsut Narikbayev University и директором Центра исламских исследований Оксфордского Университета (Oxford Centre for Islamic Studies, OXCIS) доктором Фарханом Низами был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках договоренности, достигнутой в феврале 2023 года между MNU и доктором Фарханом Низами

Фото: пресс служба Maqsut Narikbayev University

Подписание этого меморандума откроет двери для организации стажировок казахстанских исследователей в Оксфордском центре исламских исследований, что станет ценным механизмом обмена опытом и знаний между двумя странами. Это важный шаг в развитии научного сотрудничества и укреплении взаимопонимания между нашими академическими сообществами.

Во время посещения доктора Низами Maqsut Narikbayev University, ему была представлена деятельность научно-исследовательского центра MIND и проведена экскурсия по университету. Доктор Фархан Низами высоко оценил инфраструктуру, условия для обучения и научных исследований, доступность библиотек, а также общую атмосферу и культуру университета.

Доктор Фархан Низами – выдающийся специалист по мусульманской социальной и интеллектуальной истории, основатель и директор Оксфордского центра исламских исследований, чьи работы способствуют международному диалогу между исламским миром и Западом. В рамках своего визита в Казахстан, доктор Фархан Низами провел Public Lecture в стенах Maqsut Narikbayev University на тему «Необходимость диалога и толерантности в наше время».

Председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев в своей приветственной речи отметил, что многие вузы равняются на Оксфордский университет, и в настоящее время MNU, как и ведущие вузы Великобритании, обладает аккредитацией QAA.

«В нашем университете также открыт центр исламского права и казахского права. Мы открыли его для того, чтобы понимать нашу историю, историю Казахстана, нашего народа, которую по определённым причинам мы не до конца знаем до сих пор», - сказал он.

Доктор Фархан Низами в своей лекции обратил внимание на то, что недостаток диалога между народами и культурами только нарастает.

«Важно уметь слушать и понимать друг друга. Толерантность не просто модное явление, это ключевой аспект диалога. Диалог создает партнерство для справедливости и развития общества, укрепляет отношения между странами, народами и религиями. Политики, экономисты и социологи должны осознать эту важность. Диалог необходим для понимания и уважения различий, для эмпатии и развития», - подчеркнул доктор.

Участники лекции выразили большой интерес к теме и активно участвовали в дискуссии. Фархан Низами получил положительный отклик от аудитории благодаря своему профессионализму и способности увлекательно подавать материал.