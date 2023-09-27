Марат Кульдиков возглавил ДЧС Астаны

Приказом министра по ЧС РК на должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Астана назначен Кульдиков Марат Мухаметкалиевич, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный ДЧС.

Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Нового начальника столичного ДЧС личному составу представил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов.

Возглавлявший ранее столичный ДЧС Куанар Базарбаев доложил о проведенной работе, в том числе по реконструкции имеющихся пожарных частей, строительству новых пожарных депо, оснащению необходимой техникой и оборудованием.

Министр поздравил нового начальника столичного гарнизона и поставил задачи по совершенствованию деятельности, особо подчеркнув направление пропаганды культуры безопасности среди населения.

Марат Кульдиков родился в 1967 году в Семипалатинской области. Окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК и Кокшетауский технический институт АЧС РК. Трудовую деятельность начал в 1989 году. За годы службы прошел путь от пожарного до вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК.