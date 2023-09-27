Марат Кульдиков возглавил ДЧС Астаны

Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Приказом министра по ЧС РК на должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Астана назначен Кульдиков Марат Мухаметкалиевич, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный ДЧС.

Фото: пресс-служба ДЧС Астаны

Нового начальника столичного ДЧС личному составу представил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов.

Возглавлявший ранее столичный ДЧС Куанар Базарбаев доложил о проведенной работе, в том числе по реконструкции имеющихся пожарных частей, строительству новых пожарных депо, оснащению необходимой техникой и оборудованием.

Министр поздравил нового начальника столичного гарнизона и поставил задачи по совершенствованию деятельности, особо подчеркнув направление пропаганды культуры безопасности среди населения.

Марат Кульдиков родился в 1967 году в Семипалатинской области. Окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК и Кокшетауский технический институт АЧС РК. Трудовую деятельность начал в 1989 году. За годы службы прошел путь от пожарного до вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК.  

#Астана #назначение #ДЧС #Марат Кульдиков

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