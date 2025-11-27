Маркировку новых товаров вводят в Казахстане для борьбы с теневым рынком

Потребительский рынок
24
Дана Аменова
специальный корреспондент

В республике расширен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующий приказ опубликовало Минторговли, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минторговли

По данным министерства, в список вошли четыре новые товарные группы: пивоваренная продукция, моторные масла, товары легкой промышленности и дериваты сайгака.

Цифровая маркировка – процесс нанесения на каждую единицу продукции уникального кода Data Matrix, который фиксируется в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров. Код позволяет отследить весь путь товара – от производства или импорта до реализации конечному потребителю. Система обеспечивает прозрачность рынка: бизнес работает в конкурентной среде на равных условиях, а покупатели получают надежную защиту от контрафакта и некачественной продукции.

«Расширение перечня товаров позволит повысить уровень контроля за их оборотом, снизить масштабы нелегальной торговли и контрафакта. Введение новых правил создаст условия для устойчивого развития легального бизнеса, укрепления экономики и защиты прав потребителей», - отметил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов. 

1 декабря 2025 года вступает в силу обязательная маркировка дериватов (рогов) сайгака. Внедрение системы маркировки дериватов сайгака с использованием современных средств идентификации позволит отследить происхождение рогов и исключить нелегальный оборот, обеспечить контроль за легальными запасами дериватов. Таким образом государство планирует снизить уровень браконьерства.

Обязательная маркировка пивоваренной продукции и моторных масел будет реализовываться поэтапно и начнется с 1 февраля 2026 года. Маркировка товаров легкой промышленности также будет вводиться поэтапно. Первый этап начнется 1 декабря 2026 года.

Одним из приоритетных направлений в сфере торговли являются обеспечение прозрачности и равных условий для всех участников рынка, а также гарантии качества и безопасности для потребителей. Система цифровой маркировки служит эффективным инструментом достижения этих целей, отметили в Минторговли.

На сегодня обязательной маркировке подлежат три товарные группы: табачные изделия, обувь и лекарственные средства. За все время промаркировано более 7 млрд единиц товаров.

Кроме того, завершен пилотный проект по ювелирным изделиям, реализуются пилотные проекты по маркировке БАДов, бытовой химии, газовых баллонов, изделий медицинского назначения, растительного масла и древесины.

#товары #рынок #маркировка

