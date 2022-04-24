Фото: pkzsk.info
Происшествия
Маршрутка вылетела с трассы в СКО, погибла 16-летняя студентка

На трассе Петропавловск — Омск вылетел с трассы и врезался в деревья пассажирский микроавтобус. В результате погибла 16-летняя студентка колледжа, направлявшаяся домой на пасхальные выходные, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pkzsk.info.

"В результате аварии пострадали и другие пассажиры. На месте погибла студентка второго курса гуманитарно-педагогического колледжа имени Магжана Жумабаева. Девушке в июне должно было исполниться 17 лет", - говорится в сообщении.

Одна из находившихся в момент аварии внутри микроавтобуса женщин написала, что ДТП случилось между сёлами Асаново и Байсал, на расстоянии около 20 километров от города. Пострадавших доставили в больницы каретами скорой помощи.

"В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка 2005-го года рождения. В медицинские учреждения с различными телесными повреждениями доставлены 5 человек. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". В рамках начатого досудебного расследования полицейским предстоит выяснить обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые экспертизы", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

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