Маршруты общественного транспорта изменили в Алматы из-за чемпионата по легкой атлетике

Изменения внесены в схемы движения по трем маршрутам.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

В связи с проведением чемпионата по легкой атлетике 29 марта в Алматы внесены временные изменения в схемы трех маршрутов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на управление городской мобильности.

Изменения коснулись следующих маршрутов:

№105 – В южном направлении – ул. Момышулы – ул. Аднан Мендереса (ул. Универсиадная) – поворот на право на улицу расположенному параллельно ул. Момышулы – разворот после посещения ОП «ЖК Атлетическая деревня» (восток) – ул. Аднан Мендереса – ул. Момышулы – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений.

№19 – В Западном направлении – ул. Аднан Мендереса (ул. Универсиадная) – поворот на лево на улицу расположенному параллельно ул. Момышулы – движение в сторону КП «Нуркент» – далее по схеме; в обратном направлении – изменений.

№201 – В южном направлении – ул. Момышулы – ул. Аднан Мендереса (ул. Универсиадная) – поворот налево на улицу расположенному параллельно ул. Момышулы – движение в сторону ОП «Школа-гимназия №209» – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений.