Машина с пассажирами попала под лавину в ВКО

Фото: polisia.kz

Во время метели автомобиль с супружеской парой и еще тремя пассажирами выехал из Усть-Каменогорска в Алтай. На серпантине трассы Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи машину накрыла лавина, сообщает Kazparvda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В этот день на патрулирование выехали начальник отдела полиции Серебрянска Кайрат Султангалиев совместно с начальником ОКП ОП города Ернуром Макиленовым и госавтоинспектором ОДТИ ОП района Алтай Орынбасаром Тургановым.

Выехавшие на трассу стражи порядка увидели заваленную снегом машину и бросились на помощь. Полицейские пытались лопатами откопать автомобиль, однако ничего не вышло, отбуксировать УАЗом тоже не получилось, поэтому они привезли на подмогу трактор грейдер. С помощью него и удалось вызволить авто из снежного капкана.

Троих пассажиров, державших путь до Алтая, полицейские посадили на попутки. А супружескую пару из-за закрытой до Усть-Каменогорска дороги и сломанного авто стражи правопорядка повезли в Серебрянск отогревать горячим чаем и обедом, после поселили их в гостинице, чтобы отремонтировать машину.