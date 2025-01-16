Первая национальная школа для одаренных детей появится в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Новое учебное заведение будет основано на принципах философии великого казахского писателя Абая Кунанбаева и включает идею «пяти ценностей»

Фото: Минпросвещения

По поручению главы государства в Алматы началось строительство первой национальной школы ABAI ULTTYQ MEKTEBI, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой Минпросвещения

По данным ведомства, новое учебное заведение будет основано на принципах философии великого казахского мыслителя и включает в себя идею «пяти ценностей».

Учебный процесс в этой школе будет ориентирован на углубленное изучение казахского языка и литературы. Для этого в полной мере будет использован потенциал ныне действующей школы-интерната имени Абая в Алматы.

«Модернизация республиканской специализированной школы-интерната для одаренных детей имени Абая придаст новый импульс дальнейшему развитию отечественного образования и укреплению духовно-нравственных ценностей среди подрастающего поколения. ABAI ULTTYQ MEKTEBI призвана стать центром просвещения для конкурентоспособной молодежи в современном образовательном пространстве. Она будет способствовать формированию нового поколения патриотов в соответствии с концепцией Главы государства «Адал азамат» и философии Абая «Толық адам», воспитанию казахстанской элиты государственного управления», – поделился председатель Комитета среднего образования Минпросвещения РК Каныбек Жумашев.

По его словам, в настоящее время начата разработка единой программы ABAY-Programme, акцентированной на углубленном изучении казахского языка и нескольких иностранных языков.

В министерстве напомнили, что строительство новой школы началось в ноябре прошлого года. Объект рассчитан на 900 ученических мест.

В его инфраструктуре предусмотрены школа-пансион, дом Учителя, библиотека, спортивный комплекс, теплица и другие объекты. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию до 2026 года.

#дети #школа #Минпросвещения

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