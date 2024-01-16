Масштабные планы ассоциации KAZENERGY
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Подготовил Николай Сергеев
В конце 2023 года в крупнейшей отраслевой ассоциации KAZENERGY, компании, члены которой обеспечивают свыше 90% добычи нефти и конденсата и 95% добычи газа в нашей стране, произошла неожиданная для экспертов, наблюдателей и широкой общественности смена руководства.На очередном заседании Совета KAZENERGY на пост главы отраслевого объединения был выдвинут председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев. Участники мероприятия кандидатуру поддержали и одобрили. Мы попросили ответить нового председателя ассоциации на вопросы о дальнейшем ее развитии и планах на 2024 год.