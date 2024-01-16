Масштабные планы ассоциации KAZENERGY

– Магзум Маратович! Благодарим за то, что нашли время и согласились встретиться. С Вашей точки зрения – менеджера нефтегазовой отрасли, управленца национальной компании, бывшего руководителя профильного ведомства – какие направления дальнейшего развития ассоциации KAZENERGY можно считать перспективными? Какие планы намечены?

– Избрание меня на пост председателя произошло в начале декабря прошлого года во время заседания Совета ассоциации KAZENERGY, где заслушивался отчет об итогах прошлого года и шла речь о планах на будущее.

Национальная компания «КазМунайГаз» входит в состав членов ассоциации, мы давно сотрудничаем. Однако с учетом того, что прошел всего месяц с моего избрания, необходимо больше времени, чтобы углубиться, понять все тонкости и получить полное представление о деятельности KAZENERGY. При этом определенные моменты я могу выделить уже сейчас.

Ассоциация KAZENERGY является объединением юридических лиц нефтегазового и энергетичес­кого комплекса и позиционируется как площадка для диалога экспертов отрасли с властью, государством. На деле это означает, что в KAZENERGY знают нужды и потребности отрасли, причем не понаслышке, а в прямом смысле этого слова.

Ассоциация работает по целому ряду актуальных отраслевых нап­равлений, включая развитие неф­тегазовой отрасли, электроэнергетики, вносит значимый вклад в решение вопросов фискального, технического и экологического регулирования, промышленной безопасности, развития человеческого капитала, осуществляет масштабную международную и аналитическую деятельность, а также реализует собственные целевые проекты.

Очень важный момент для понимания специфики деятельности объединения – эксперты KAZENERGY работают на базе мнений и предложений членов ассоциации с учетом позиций государственных органов, вырабатывают меры, которые непосредственно влияют на всю отрасль.

Для наилучшего понимания проблем отрасли и членов ассоциации в ней создан ряд департаментов по направлениям, штат каждого из которых укомплектован профильными специалис­­тами, экспертами, обеспечивающими решение стоящих перед KAZENERGY задач.

– Например? О каких задачах или фактических достижениях, может быть, конкретно о вкладе ассоциации KAZENERGY Вы могли бы рассказать?

– Многие казахстанцы знают, что существует такая ассоциация – KAZENERGY, но если попросить их уточнить, чем конкретно там занимаются, за что отвечают, какие вопросы решают, то люди, вероятнее всего, окажутся в затруднении. Я постараюсь максимально кратко пролить свет на этот вопрос.

К примеру, в опубликованном недавно интервью Президент Казахстана сказал, цитирую: «Правительством по моему поручению разрабатывается новый Налоговый кодекс, призванный перезапустить взаимоотношения государства и бизнеса. Совершенствуя налоговую систему, очень важно отойти от исключительно фискального подхода».

Со своей стороны KAZENERGY участвует в разработке нового Налогового кодекса РК. Осуществлен свод и анализ предложений членов ассоциации (35 поправок) от, напомню, более чем 50 отраслевых юридических лиц. Выработанные предложения уже направлены на рассмотрение соответствующих госорганов для последующего вынесения их на заседания рабочей группы по разработке нового Налогового кодекса.

Проведен ряд встреч с МНЭ РК и КГД МФ РК по обсуждению концептуальных вопросов налогооб­ложения недропользователей, в том числе касающихся внедрения фискальных мер стимулирования разработки истощающихся (зрелых) месторождений; налогообложения сжигания газа; применения фактических цен реализации сырой нефти при исчислении налогов.

Кроме того, с учетом позиций компаний – членов ассоциации и при непосредственном экс­пертном участии KAZENERGY в 2023 году в Республике Казахстан утверждены: Концепция развития электроэнергетической отрасли до 2029 года; Концепция развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности до 2029 года; Концепция развития топливно-энергетичес­кого комплекса до 2029 года; Дорожная карта по обеспечению перехода на новую тарифную политику «Тариф в обмен на инвестиции» на 2023–2024 годы; поправки в закон РК по вопросам электроэнергетики; закон по вопросам совершенствования сферы недропользования, в рамках которого в Кодекс о недрах вводится понятие истощающегося месторождения, критерии и встречные инвестиционные обязательства, упрощаются многие процедуры; Закон «О республиканском бюджете на 2024–2026 годы», в который включены отдельные положения, сохраняющие гарантии стабильности налогового режима в контрактах на недропользование, в связи с вводом обязательных пенсионных взносов работодателя.

– Впечатляет...

– Верно. За каждым из многочисленных проектов, реализованных задач стоит кропотливая ежедневная работа по сбору информации, анализу, выработке рекомендаций, разработке новых документов, необходимых для повышения эффективности отрасли, роста благосостояния Республики Казахстан.

В то же время планы на перс­пективу и на этот год у ассоциа­ции еще более масштабны, охватывают все вышеупомянутые отраслевые направления и не ограничиваются ими.

Если очень вкратце, то в текущем году ассоциация планирует принять участие в разработке двух кодексов – вышеупомянутого Налогового и нового Водного кодекса, который не менее важен для страны, а также двух законов – о госрегулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов и о нефтегазохимичес­кой промышленности.

В настоящее время нефтегазохимическая промышленность и глубокая переработка углеводородов активно развиваются по всему миру и являются не менее важным направлением развития промышленности в нашей республике.

Кроме того, KAZENERGY продолжит активную работу по внесению изменений в действующее законодательство и подзаконные нормативно-правовые акты, планирует участвовать в разработке новой классификации запасов и ресурсов углеводородов и методических рекомендаций по геологоразведке.

Будет продолжена работа по совершенствованию системы закупок недропользователей, повышению инвестпривлекательности электроэнергетической отрасли и совершенствованию тарифной политики в целях реализации новых энергетических проектов и модернизации отрасли.

KAZENERGY планирует участвовать и в вопросах реализации проектов ВИЭ на нефтегазовых месторождениях с целью улучшения экологической ситуации и снижения выбросов, что соответствует Стратегии достижения углеродной нейтральности Казахстана.

Помимо сказанного ассоциация продолжит проводить экспертизу законопроектов, регулирующих вопросы нефтегазовой, электро- и теплоэнергетической отрас­лей, развития возобновляе­мых и альтернативных источников энергии, реализации норм Экологического кодекса в облас­ти охраны окружающей среды. Примет участие в продвижении принципов ESG и реализации целей устойчивого развития.

Особо хотелось бы выделить новое для KAZENERGY, однако крайне актуальное, востребованное нефтегазовой промышленностью и электроэнергетикой Республики Казахстан направление – создание собственной информационно-аналитической структуры с функциями сбора и анализа отраслевой статистики, базой данных, функциями выявления закономерностей, рисков, возможностей и прогнозирования. Это амбициозный, перспективный проект, который реализуется в рамках исполнения поручений Президента.

Напомню, Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором Нацио­нальном курултае «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» в июне 2023 года, заявил, что «нам нужна мощная сеть экспертно-аналитических центров, способных эффективно работать и предлагать качественный и востребованный интеллектуальный продукт. Это имеет особое значение для сохранения идеологического суверенитета нашего государства».

Работа стартовала практически сразу же, еще в прошлом году, будет продолжена и в наступившем – система уже создана и функционирует. Мы планируем, что уже в скором времени аналитический центр ассоциации KAZENERGY начнет обеспечивать методологическую и информационно-аналитическую поддержку нужд руководства и отраслевых департаментов по аналитическим вопросам, примет участие в работе по стандартизации подходов по управлению отраслевыми данными.

Напомню, ассоциация была соз­дана в 2005 году. В состав учредителей тогда вошли 11 юридичес­ких лиц, в том чис­ле эффективно действующие и сегодня: АО «НК «КазМунайГаз», АО «КазТрансОйл», АО «КазТранс­Газ» (ныне АО «НК «QazaqGaz»), ТОО «Казахтуркмунай».

Ассоциация год за годом рос­ла, крепла, расширяла сферы своей деятельности, охватывая все новые и новые важные для компаний-членов актуальные нап­равления нефтегазовой и электроэнергетической отрас­ли. Только в прошлом году в KAZENERGY вступили еще шесть юридических лиц: ТОО «IC Petroleum», ТОО «Тасболат Ойл Корпорейшн», ТОО «Тепке», ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат», НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебае­ва» и АО «Каспийский трубопроводный консорциум-К».

Сегодня на правах председателя правления ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» мне бы хотелось поблагодарить членов объединения за системную, активную, деятельную поддержку нашей деятельности и лично от себя – за оказанное мне высокое доверие.

Мне как председателю правления KAZENERGY хотелось бы заявить, что ассоциация в рамках своей компетенции продолжит деятельное участие в реализации целей устойчивого и сбалансированного развития нефтегазовой и электроэнергетической отрас­лей в условиях меняющихся приоритетов в энергетической и экологической политике в мире и Казахстане, и я приложу для реализации этих задач все свои силы, знания и опыт.