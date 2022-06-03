Масштабный Open air к 30-летию госсимволов прошёл в Нур-Султане

В Нур-Султане на территории ЭКСПО состоялся праздничный концерт «Менің Елім» в честь 30-летия Государственных символов РК, организованный партией «Amanat». В нем приняли участие свыше 20 тысяч зрителей, сообщает Kazpravda.kz.

Жителей и гостей столицы порадовали своими выступлениями как именитые, так и молодые звезды казахстанской эстрады. В их числе - Роза Рымбаева, Ұлықпан Жолдасов, группа «Жігіттер», Айқын, Raim, Қуандық Рақым, AYREE, Аргоня, Мансұр және Қобыланды, группа «Алашұлы», Дана Кентай, Фарида Жолдасова, Зарина Омарова, Prince, Садраддин, 2RAR, AKHA.

В перерыве между выступлениями артистов члены Республиканского партийного штаба «Amanat» поздравили казахстанцев с праздником и призвали принять участие в предстоящем общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию, который состоится уже в это воскресенье, 5 июня.

Как отметил депутат Мажилиса Саясат Нурбек, Казахстан вступает в новый этап своего развития.

«Так давайте все вместе, всем народом сплотимся вокруг курса политических реформ, объявленных Главой государства», - сказал народный избранник.

В свою очередь известный телеведущий Максат Толыкбай подчеркнул, что конституционная реформа – это важный шаг на пути создания «Жаңа Қазақстан».

«Смотрите как гордо реет наш синий флаг, так давайте же всегда чтить символы нашей государственной Независимости! Сейчас страна находится на пороге больших перемен», - отметил Максат Толыкбай.

Известный казахстанский спортсмен Абзал Ажигалиев также обратился к собравшимся.

«Я, как и все хочу жить в справедливом Казахстане, где права и свободы каждого гражданина – превыше всего», - сказал Абзал Ажигалиев.

Напомним, что 4 июня 1992 года впервые были утверждены государственные символы независимого Казахстана.