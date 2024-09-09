Мобильные группы организовали во всех регионах РК после массового отравления детей

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Эти группы будут контролировать качество организации горячего питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению министра просвещения РК, с сегодняшнего дня во всех областях и городах организованы мобильные группы для мониторинга пищеблоков школ, сообщает Kazpravda.kz

«Эти группы будут контролировать качество организации горячего питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики пищевых отравлений», – говорится в официальном сообщении министерства.

Также в ведомстве отметили, что поставщики школьного питания несут прямую ответственность за обеспечение качества продуктов и их соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, и напомнили, что за каждым действием может стоять жизнь и здоровье детей.

Напомним, в областную детскую инфекционную больницу поступили 83 ребенка из села Бесшокы Мунайлинского района. Глава кабмина Олжас Бектенов заслушал министров здравоохранения, просвещения, акима Мангистауской области в связи с массовым отравлением детей.

На месте происшествия работают представители комитета по охране прав детей. По информации Минпросвещения, детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. На сегодня врачи провели осмотр 460 детей, из них 377 направлены под амбулаторное наблюдение. Двое переведены из реанимации в общую палату.

Школьная столовая опечатана и закрыта. После полного выздоровления детей для них будут организованы дополнительные занятия, сообщили в Минпросвещения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В следственную группу вошли представители департаментов экономических расследований и полиции. 

Сегодня ожидаются результаты проб еды, взятых со школьной столовой. Результаты лабораторных исследований станут известны завтра, 10 сентября.

#мониторинг #Минпросвещения #школы #группы #пищеблоки #мобильные

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