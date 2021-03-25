Массовую драку вахтовиков с участием казахстанцев в Мурманске прокомментировали в МИД РК
В социальных сетях распространяется видео массовой драки вахтовиков с участием казахстанцев в Мурманской области Российской Федерации. Информацию прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, сообщает Kazpravda.kz.
"23 марта около 20:30 на одной из строительных площадок Центра крупнотоннажных морских сооружений около поселка Белокаменка в Мурманской области произошла массовая драка рабочих-вахтовиков, в том числе с участием граждан Республики Казахстан. Инцидент имел бытовой характер. По информации представителей компании, вопрос урегулирован и сотрудники работают в обычном режиме. По имеющимся данным, среди пострадавших и задержанных органами правопорядка казахстанцев нет", - сообщил Айбек Смадияров.
Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге держит вопрос на контроле, добавил он.