В Городском перинатальном центре №2 Алматы выписали новорожденного, появившегося на свет с низкой массой тела - 1 159 граммов и ростом 35 см. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Малыш появился на свет 25 января и с первых дней находился под наблюдением врачей. На протяжении 54 дней специалисты центра оказывали ему необходимую медицинскую помощь.

«Хочу выразить благодарность всему медицинскому персоналу за профессионализм, заботу и внимание», — поделилась мама маленького пациента Зумрат.

По ее словам, благодаря усилиям врачей все завершилось благополучно. Сегодня мама и ребенок выписываются домой.

В управлении отметили, что подобные случаи подтверждают уровень подготовки специалистов и развитие системы перинатальной помощи в Алматы.