Мастер изысканного слова

Столетний юбилей народного писателя Казахстана Сафуана Шаймерденова отмечают на его малой родине – в Северно-Казахстанской области.

Литературный вечер, посвященный творчеству признанного мастера художественного слова, прошел в Областном историко-краеведческом музее. В юбилейном мероприятии участвовали учащиеся казахской школы-гимназии им. Абая, учителя, а также земляки писателя, все, кто знает и любит его творчество.

Вниманию гостей была представлена выставка фотографий, писем и документов Сафуана Шаймерденова под названием «Созвездие ярких имен».

Много говорилось в тот вечер о том, что произведения Сафуана Шаймерденова отличаются остротой сюжета, психологической достоверностью и глубоким лиризмом. За эти качества и бесспорный талант критики называли его писателем-эстетом и лириком. Народный писатель Казахстана стал лауреатом Государственной премии им. Абая. Звучали отрывки из прозаических произведений, дети декламировали стихотворения.

– Я узнала, – призналась ученица школы-гимназии Диляра Толеген, – что Сафуан Шаймерденов родился в Амангельдинском районе в 1922 году. Мне кажется, что он очень интересная личность. Этот человек писал про родной край, мне будет очень интересно почитать его произведения.

Сафуан Шаймерденов извес­тен также и как драматург, пьесы которого шли на сцене Областного казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова. К столетию писателя артисты детского театра «Толагай» поставили на сцене Дворца школьников одну из его пьес.

– Этой работой мы хотим отдать дань уважения выдающемуся наставнику и замечательному драматургу Сафуану Шаймерденову, – сказал главный режиссер театра «Толагай» Даурен Тойбазаров.