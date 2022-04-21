Официально Мастер изысканного слова 21 апреля 2022 г. 4:02 Кратенко Андрей arystan05@mail.ru Столетний юбилей народного писателя Казахстана Сафуана Шаймерденова отмечают на его малой родине – в Северно-Казахстанской области. Литературный вечер, посвященный творчеству признанного мастера художественного слова, прошел в Областном историко-краеведческом музее. В юбилейном мероприятии участвовали учащиеся казахской школы-гимназии им. Абая, учителя, а также земляки писателя, все, кто знает и любит его творчество. Вниманию гостей была представлена выставка фотографий, писем и документов Сафуана Шаймерденова под названием «Созвездие ярких имен». Много говорилось в тот вечер о том, что произведения Сафуана Шаймерденова отличаются остротой сюжета, психологической достоверностью и глубоким лиризмом. За эти качества и бесспорный талант критики называли его писателем-эстетом и лириком. Народный писатель Казахстана стал лауреатом Государственной премии им. Абая. Звучали отрывки из прозаических произведений, дети декламировали стихотворения. – Я узнала, – призналась ученица школы-гимназии Диляра Толеген, – что Сафуан Шаймерденов родился в Амангельдинском районе в 1922 году. Мне кажется, что он очень интересная личность. Этот человек писал про родной край, мне будет очень интересно почитать его произведения. Сафуан Шаймерденов известен также и как драматург, пьесы которого шли на сцене Областного казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова. К столетию писателя артисты детского театра «Толагай» поставили на сцене Дворца школьников одну из его пьес. – Этой работой мы хотим отдать дань уважения выдающемуся наставнику и замечательному драматургу Сафуану Шаймерденову, – сказал главный режиссер театра «Толагай» Даурен Тойбазаров.