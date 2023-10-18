Мастера маникюра из Астаны поймали с крупной партией наркотиков

Заметив рядом с полицейскими служебную собаку, женщина сразу призналась и выдала наркотики

Фото: polisia.kz

Карагандинские наркоборцы совместно с патрульной службой города задержали астанчанку, которая решила наладить сбыт наркотиков в Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Задержание произошло поздно вечером на трассе Алматы - Астана при въезде в Караганду. После остановки машины для досмотра, заметив рядом с полицейскими служебную собаку, молодая женщина сразу дала признательные показания и выдала наркотики.

При досмотре машины у задержанной были изъяты 2 пакета с синтетическим наркотиком, 3 мобильных телефона и 1 млн тенге.

Учитывая, что она могла передать информацию о провале своим возможным сообщникам, полицейские незамедлительно выехали в Астану для проведения обыска по месту жительства. В квартире задержанной, в кухонном шкафу, было изъято еще около 500 гр мефедрона.

Как пояснил начальник департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов, согласно экспертному заключению общий вес изъятых наркотиков составил 2 кг 750 гр. Он отметил, что особо крупный размер мефедрона, предполагающий максимальное наказание, начинается с 1,5 гр.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения, перевозки в целях сбыта наркотического вещества. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.