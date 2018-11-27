​Мастерство познается в редакции

Для участия в этом мероприятии в Туркестан приехали представители МОН РК и МИК РК, кафедр журналистики вузов, журналисты, ученые, студенты, магистранты и докторанты университетов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Два дня шло обсуждение существующих образовательных программ по журналистике с акцентом на формирование практических компетенций при подготовке специалистов для медиарынка, использование цифровых технологий и современных коммуникаций.

В случае с подготовкой журналистов сегодня недостаточно только выполнения классической задачи, стоящей перед университетом, – научить студента учиться, сформировать у него непреходящую потребность в знаниях и умение самостоятельно их пополнять. Редакции ждут молодых специалистов, способных применять знания на практике, проявлять исследовательские способности.

В последнее время все чаще звучат претензии к вузам по качеству подготовки журналистов. Советник министра МОН РК Майраш Тайкенова считает их вполне обоснованными, ведь сейчас журналистика – это конвергентная деятельность, а значит, нужны универсальные кадры, владеющие IТ-технологиями, умеющие за один день создать сайт, легко ориентирующиеся в социальных сетях, способные влиять на общество, а не просто передавать информацию.

Чтобы сфокусироваться на потребностях рынка, в прошлом году по инициативе кафедр журналистики вузов страны МОН РК создало Клуб Alma-Mater of Journalism. В его состав, кроме преподавателей вузов, вошли практикующие журналисты и руководители СМИ. Итогом совместной работы стала разработка «дорожной карты», позволяющей пошагово решить накопившиеся вопросы по подготовке тех самых журналистов, которых ждут чуть ли не в каждой редакции.

– Редакторы ждут от вузов готовых профессионалов, полагая, что за 4 года можно подготовить профессио­нального журналиста, – озвучила свою позицию Майраш Тайкенова на пресс-конференции, предшествовавшей работе форума. – Бакалавриат занимается наработкой знаний и навыков, но умения вырабатываются непосредственно на рабочем месте. Без совместной работы журналистов и редакций не получится за 4 года сформировать профессионала. Здесь нужно идти по пути дуального обучения. Поэтому мы обращаемся к редакторам СМИ: пустите в редакции своих будущих сотрудников, дайте им возможность не теоретически, а на практике осваивать профессию!

С тем, что следует пересмотреть подходы в подготовке журналистов в пользу сопряжения теории и прак­тики, согласен и президент Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави профессор Болатбек Абдрасилов.

– Недавно на глаза попалась информация о том, что количество телезрителей за последние годы сократилось в два раза, – констатировал он. – Особенно это касается молодежи, которая уходит в социальные сети. Чтобы она не выпала из информационного поля, надо пересмотреть процесс подготовки журналистов. И без связи с редакциями здесь не обойтись.

Важно изучать и внедрять также зарубежный опыт, чем вуз занимается уже сейчас. МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави наладил контакты с рядом университетов Турции, изучив их учебные программы и технологию подготовки кадров. Уже в текущем году в вузе введен ряд новых предметов и технологий преподавания. Специалисты из Турции учат студентов и дают мастер-классы для казахстанских коллег по преподаванию специальных дисциплин.

С трибуны конференции прозвучало предложение объединить усилия государств Центральной Азии для создания единой модели развития коммуникаций и медиа региона. Преподаватель журналистики Американского университета Центральной Азии Элира Турдубаева приехала на конференцию из Бишкека. Она убеж­дена, что при применении западных и американских моделей в постсоветских странах возникают трудности, ведь у нас свои особенности – политические, экономические, социальные, ментальные. Наработанный опыт медиа в странах ЦА может стать платформой для такого объединения и обмена информацией, который сейчас ограничивается официальными сообщениями о проведении встреч политических лидеров.

По мнению Майраш Тайкеновой, сейчас все больше ощущается потребность в формировании большого информационного хаба Центрально-Азиатского региона с хорошими специалистами и техническим оснащением. Для его создания подходит МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави, расположенный в древнем Туркестане и занимающийся подготовкой будущих специалистов по разным специальностям, включая журналистику. Это реально международный вуз. Здесь обучаются 9 000 студентов, из которых 1 500 приехали из 16 тюркоязычных стран.