Мать с детьми-близнецами погибли в Костанайской области

В Костанайской области в дорожно-транспортном происшествии погибли 3 человека: дети-близнецы и их мать, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ДТП произошло 7 февраля на 470 километре трассы Костанай – Карабутак.

Водитель автомашины JAC S3 не убедился в безопасности обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с большегрузом.

В результате ДТП погибли 3 человека: двое детей 9 лет и их 33-летняя мать. Проводится следствие.