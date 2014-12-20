Матери погибших летчиков СУ-27 получили их посмертные награды

Посмертные награды за отвагу и самоотверженность вручены матерям погибших летчиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
"Указом Главы государства за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, подполковники Ерлан Науанов и Денис Горбунов посмертно награждены орденом "Айбын" II степени", – сказал министр Имангали Тасмагамбетов, отметив, что такие боевые офицеры являются гордостью народа, на плечах таких людей держатся слава и мощь государства.
Министр вручил награды матери Ерлана Науанова – Ризе Бекеновне и матери Дениса Горбунова – Татьяне Александровне.
"Ваши сыновья навсегда останутся в нашей памяти как мужественные офицеры и настоящие командиры, подающие пример служения Родине и отношения к воинской службе", – сказал Тасмагамбетов.
Глава Минобороны подчеркнул, что погибшие летчики сделали все возможное, чтобы отвести самолет от населенного пункта.
Напомним, 23 сентября в Алматинской области потерпел крушение военный самолет СУ-27. На борту находились 2 члена экипажа – подполковник Ерлан Науанов и подполковник Денис Горбунов. В ходе поисковых работ обнаружено место падения самолета и фрагменты тел летчиков. Учебно–тренировочный полет выполнялся без боекомплекта.
25 сентября на месте крушения обнаружены бортовые самописцы.
"Указом Главы государства за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, подполковники Ерлан Науанов и Денис Горбунов посмертно награждены орденом "Айбын" II степени", – сказал министр Имангали Тасмагамбетов, отметив, что такие боевые офицеры являются гордостью народа, на плечах таких людей держатся слава и мощь государства.
Министр вручил награды матери Ерлана Науанова – Ризе Бекеновне и матери Дениса Горбунова – Татьяне Александровне.
"Ваши сыновья навсегда останутся в нашей памяти как мужественные офицеры и настоящие командиры, подающие пример служения Родине и отношения к воинской службе", – сказал Тасмагамбетов.
Глава Минобороны подчеркнул, что погибшие летчики сделали все возможное, чтобы отвести самолет от населенного пункта.
Напомним, 23 сентября в Алматинской области потерпел крушение военный самолет СУ-27. На борту находились 2 члена экипажа – подполковник Ерлан Науанов и подполковник Денис Горбунов. В ходе поисковых работ обнаружено место падения самолета и фрагменты тел летчиков. Учебно–тренировочный полет выполнялся без боекомплекта.
25 сентября на месте крушения обнаружены бортовые самописцы.