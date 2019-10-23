Материалы проверки Талгарской больницы передадут в прокуратуру

В Министерстве здравоохранения РК под руководством министра Елжана Биртанова состоялось селекторное совещание с участием представителей ведомства, руководителей структурных подразделений и управления здравоохранения Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Основной темой обсуждения стали вопросы, касающиеся негативных публикаций в соцсетях о Талгарской центральной районной больнице Алматинской области и многочисленные жалобы, обращения и просьбы от населения.
Как рассказал руководитель территориального департамента ККБТУ по Алматинской области Кайрат Баймухамбетов, в этом медучреждении с 25 и по 28 июня была проведена проверка, в ходе которой выявлен ряд грубых нарушений режима безопасности и санитарных норм, что повлекло за собой перебои с горячей водой. В результате главврач больницы привлечен к ответственности в виде штрафа. Кроме того, за несоблюдение стандартов медуслуг и дезинфекционного режима, оштрафованы 7 медработников.
На проблемах с обеспечение горячей водой Талгарской больнице министр акцентировал особое внимание.
"Почему у вас такая ситуация складывается? Есть санитарные нормы, правила, в которых четко написано, что перебои с горячей водой не должно быть. С 2011 года эта проблема существует, и вы не знали, все эти 8 лет, что такая проблема есть?" – обратился Е. Биртанов к руководителю управления здравоохранения Алматинской области, добавив, что такие проблемы рано или поздно могут привести к вспышке инфекций.
По мнению главы ведомства, если местные власти не могут обеспечить медорганизацию необходимыми комуслугами, оборудованием, то тогда надо ставить вопрос о закрытии больницы.
Также Е. Биртанов обратил внимание на очень высокие показатели материнской и младенческой смертности в этом регионе. Этот показатель выше республиканского уровня, поэтому данный вопрос будет вынесен на заседание Правительства.
Наряду с этим на совещании был поднят вопрос ответственности управления здравоохранения за нехватку вакцин против гепатита "А". В свою очередь глава СК "Фармация" Берик Шарип указал, что причины в несвоевременности подачи заявок от региона, так как по остальным областям такая ситуация не наблюдается.
В целом было отмечено, что на медорганизацию поступает много жалоб, однако местные власти вовремя не реагируют на обращения.
Кроме того, были рассмотрены моменты, касающиеся оснащенности оборудованием, ПМК, кадровым обеспечением и др.
По итогам совещания министром даны соответствующие поручения по устранению данных нарушений. В частности, главному санитарному врачу РК Бекшину Ж.М. передать материалы проверки в части нарушений санитарно-эпидемиологического режима, перебоев снабжения горячей водой по Талгарской ЦРБ и касательно несвоевременного обеспечения региона вакцинами против вирусного гепатита "А" в Прокуратуру Алматинской области.
Заместителю директора Департамента науки человеческих ресурсов МЗ РК Кусаиновой А.С. поручено подготовить и внести информацию об обеспеченности медицинскими кадрами в Талгарской ЦРБ. Главному санитарному врачу РК Бекшину Ж.М. также поручено подготовить письмо на имя акима Алматинской области Баталова А.Г. о соответствии занимаемой должности главного врача Талгарской ЦРБ Кульсеитова Н.Г..
Руководителю ФСМС Айбатыру Жумагулову поручено пересмотреть порядок распределения финансирования медицинских организаций инфекционного профиля на районном уровне. Руководителю управления здравоохранения: осветить в СМИ ввод в эксплуатацию после ремонта районной больницы Шелек Енбекшиказахского района.
Подводя итоги заседания, министр отметил, что инфраструктура в регионе имеется, ресурсов достаточно, в связи с этим он призвал отнестись со всей ответственностью и активизировать работу по оказанию качественных медуслуг населению области.
