Парламентские слушания по вопросам развития юридического образования прошли сегодня в Сенате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прес-службу палаты

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Вместе с тем, по мнению Маулена Ашимбаева, остается ряд вопросов, решение которых требует тщательной проработки и нуждается в передовом международном опыте. Прежде всего, речь идет о несоответствии между спросом и предложением на рынке труда и недостаточном уровне квалификации специалистов. К примеру, в настоящее время объем специалистов в юридической сфере в девять раз превышает прогнозируемый спрос. Для оптимального решения существующих проблем и улучшения ситуации необходимы скоординированные усилия государства, работодателей и образовательных учреждений.

«Принцип «Закон и порядок», как постоянно подчеркивает Глава государства Касым-Жомарт Токаев, является фундаментом правового государства. Без квалифицированных юристов невозможна правовая культура высокого уровня. Однако необходимо признать, что сегодня в стране существуют накопившиеся проблемы в деле подготовки юристов. Это наличие несоответствия между количеством специалистов, необходимых работодателям, и количеством молодых специалистов, окончивших обучение, а также нехватка квалифицированных юристов на рынке труда. Необходимы конкретные механизмы для системного решения этих проблем. Кроме того, внедрение инновационных практик и подходов в правовом образовании, безусловно, имеет большое значение. При этом следует уделять особое внимание цифровизации процессов и использованию технологий искусственного интеллекта. Нельзя забывать, что вопрос подготовки кадров напрямую влияет и на качество разработки правовых актов и законопроектов», – резюмировал Маулен Ашимбаев.

В числе проблем, с которыми также сталкиваются представители сферы образования и науки, оказались низкий уровень грамотности обучающихся и оплаты труда ученых, недофинансированность государственных вузов и недостаточность мер поддержки научных проектов и исследований, осуществляемых профессорско-преподавательским составом ВУЗов, а также ненадлежащее материально-техническое обеспечение.

В ходе парламентских слушаний отдельно была отмечена важность разработки и утверждения профессионального стандарта юридической отрасли. Кроме того, особое внимание было уделено привитию практических навыков работы и специализации выпускников по отраслям юриспруденции. Высказанные в рамках слушаний предложения, как было отмечено, будут учтены при разработке соответствующих рекомендаций и направлены в Правительство.

В ходе парламентских слушаний с докладами выступили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, министр юстиции Ерлан Сарсембаев, известные ученые страны Зауреш Баймолдина, Исидор Борчашвили, а также ректоры крупнейших ВУЗов страны и другие эксперты.