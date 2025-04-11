Маулен Ашимбаев высказался о подготовке юристов в Казахстане

Сенат
62

Парламентские слушания по вопросам развития юридического образования прошли сегодня в Сенате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прес-службу палаты

Фото: Сенат

Вместе с тем, по мнению Маулена Ашимбаева, остается ряд вопросов, решение которых требует тщательной проработки и нуждается в передовом международном опыте. Прежде всего, речь идет о несоответствии между спросом и предложением на рынке труда и недостаточном уровне квалификации специалистов. К примеру, в настоящее время объем специалистов в юридической сфере в девять раз превышает прогнозируемый спрос. Для оптимального решения существующих проблем и улучшения ситуации необходимы скоординированные усилия государства, работодателей и образовательных учреждений.

«Принцип «Закон и порядок», как постоянно подчеркивает Глава государства Касым-Жомарт Токаев, является фундаментом правового государства. Без квалифицированных юристов невозможна правовая культура высокого уровня. Однако необходимо признать, что сегодня в стране существуют накопившиеся проблемы в деле подготовки юристов. Это наличие несоответствия между количеством специалистов, необходимых работодателям, и количеством молодых специалистов, окончивших обучение, а также нехватка квалифицированных юристов на рынке труда. Необходимы конкретные механизмы для системного решения этих проблем. Кроме того, внедрение инновационных практик и подходов в правовом образовании, безусловно, имеет большое значение. При этом следует уделять особое внимание цифровизации процессов и использованию технологий искусственного интеллекта. Нельзя забывать, что вопрос подготовки кадров напрямую влияет и на качество разработки правовых актов и законопроектов», – резюмировал Маулен Ашимбаев.

В числе проблем, с которыми также сталкиваются представители сферы образования и науки, оказались низкий уровень грамотности обучающихся и оплаты труда ученых, недофинансированность государственных вузов и недостаточность мер поддержки научных проектов и исследований, осуществляемых профессорско-преподавательским составом ВУЗов, а также ненадлежащее материально-техническое обеспечение.

В ходе парламентских слушаний отдельно была отмечена важность разработки и утверждения профессионального стандарта юридической отрасли. Кроме того, особое внимание было уделено привитию практических навыков работы и специализации выпускников по отраслям юриспруденции. Высказанные в рамках слушаний предложения, как было отмечено, будут учтены при разработке соответствующих рекомендаций и направлены в Правительство.

В ходе парламентских слушаний с докладами выступили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, министр юстиции Ерлан Сарсембаев, известные ученые страны Зауреш Баймолдина, Исидор Борчашвили, а также ректоры крупнейших ВУЗов страны и другие эксперты. 

#Сенат #Маулен Ашимбаев #юристы

Популярное

Все
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
Когда воде требуется особое разрешение
Блистали на ринге в Астане и Фос-ду-Игуасу
Готовиться к первому классу нужно сейчас
Актуальные проблемы юридического образования: вопросы и рекомендации
Боевой путь пулеметчика
Самые редкие анималистические фототрофеи добыли наши школьники
Ставить и достигать цели
На юность пришлась война
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Человек космического масштаба
Четыре новых водохранилища построят в Казахстане при поддержке ИБР
Особый шарм диких тюльпанов
Машинист – это звучит гордо
В галерее LM Kulanshi Аrt Space открылась выставка «Сыновья шамана»
БНУ: будем надеяться на успех
Имеют право?
Шагом марш!
Праздник равных шансов
Формула успеха для Казахстана
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Поэтическая стрела Серика Аксункара
В каких районах Астаны появятся новые школы
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Остались ордена на парадном костюме
Размышления в контексте истории
Столица собрала юные таланты всех этносов Казахстана
Актер Шарип Серик арестован за абьюз
В области Абай открылись две новые школы
Компания Apple открыла доступ к медицинским сервисам в Казахстане
В Актюбинской области приведут в порядок 464,1 км автодорог
Токаев озвучил ряд предложений на саммите «Центральная Азия – Европейский Союз»
«Память Победы: Единство поколений и народов»: Международная конференция прошла в Алматы
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей

Читайте также

«Подрывают доверие»: сенатор – о нарушениях прав предприним…
От лекарств зависит жизнь пациентов: о проблемах в лекарств…
Финансовыми махинациями в программе «ART Sport» обеспокоен …
В Казахстане ужесточают правила рекламы букмекерских контор

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]