Маулен Ашимбаев высказался о статусе Национальной академии наук

Важность обеспечения самостоятельности Национальной академии наук подчеркнул председатель Сената Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента
Сенаторы сегодня рассматривали закон о науке и технологической политике, который в том числе, содержит нормы, касающиеся деятельности Национальной академии наук.
Маулен Ашимбаев отметил, что глава государства поставил конкретные задачи по активизации работы академии и подчеркнул необходимость их комплексной реализации. Он также подчеркнул, что при этом очень важно обеспечить самостоятельность Академии наук.
«Национальная академия наук – самостоятельная организация. Она не должна быть одним из департаментов Министерства науки и высшего образования. Академия – это место, где открыто высказываются мнения о науке, будущем страны и экономике государства, ведутся различные дискуссии. Поэтому, если мы хотим развивать данную организацию в соответствии с мировыми стандартами, мы должны обеспечить ее самостоятельность. Академия должна обладать компетенциями и статусом, предусмотренными законом. Поэтому считаем необходимым и дальше развивать соответствующую правовую базу», – сказал спикер Сената.