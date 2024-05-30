Маулен Ашимбаев высказался о статусе Национальной академии наук

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Сенаторы сегодня рассматривали закон о науке и технологической политике, который в том числе, содержит нормы, касающиеся деятельности Национальной академии наук.

Маулен Ашимбаев отметил, что глава государства поставил конкретные задачи по активизации работы академии и подчеркнул необходимость их комплексной реализации. Он также подчеркнул, что при этом очень важно обеспечить самостоятельность Академии наук.