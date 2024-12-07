Маулен Ашимбаев: Наука должна работать на стратегические цели страны Статьи 7 декабря 2024 г. 0:00 93 Аяжан Газиз Председатель Сената Парламента выступил на Форуме молодых исследователей, организованном сообществом Young Researchers Alliance фото пресс-службы Сената Парламента РК Приветствуя участников форума, Маулен Ашимбаев отметил, что развитие науки и наукоемкой экономики имеет стратегическое значение для Казахстана. Приоритетное внимание системной поддержке молодых ученых и укреплению потенциала отечественной науки уделяет Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В этом контексте спикер Сената отметил важную миссию альянса в содействии реализации потенциала молодых ученых. Он также акцентировал внимание на усилиях и достигнутых успехах объединения, включая консультацию и продвижение научно-исследовательских проектов казахстанских исследователей. – В Справедливом Казахстане наука, инновации и новые технологии рассматриваются как основа устойчивого развития страны. По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан Национальный совет по науке и технологиям, который призван обеспечить принятие эффективных, стратегически значимых решений в области научного и технологического развития. Значительно укреплена институциональная роль Национальной академии наук, которая должна стать важным опорным звеном для научного сообщества. За последние четыре года финансирование науки в Казахстане выросло более чем в три раза – с 80 миллиардов до 250 миллиардов тенге, – сказал Маулен Ашимбаев и проинформировал участников форума о законодательных реформах в этой сфере, реализуемых Сенатом Парламента. Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, наука должна быть тесно интегрирована и синхронизирована с национальными стратегическими целями и конкурентными преимуществами. Он также обозначил первостепенные направления для предстоящей совместной работы Парламента и научного сообщества. – Прежде всего для обеспечения продовольственной безопасности страны важно развивать аграрную науку. Также необходимы глубокие исследования, инновационные разработки и технологии, которые позволят сохранить и рационально использовать наши природные богатства. Стратегически важным становится развитие таких сфер, как химия, нефте- и газохимия, космическая наука. Критическое значение для достижения устойчивого роста имеет развитие атомной энергетики, новых подходов к использованию возобновляемых источников энергии. Еще одно важное направление – искусственный интеллект. Наука должна работать на стратегические цели страны, синхронно обеспечивая устойчивое и динамичное развитие экономики, – сказал председатель палаты. Также в ходе форума состоялись конструктивный диалог и обмен мнениями между учеными и практиками по многим актуальным вопросам и проблемам сферы науки, а также были определены общие задачи в рамках социально-экономического развития страны. #Маулен Ашимбаев #наука #форум