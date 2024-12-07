Маулен Ашимбаев: Наука должна работать на стратегические цели страны

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Аяжан Газиз

Председатель Сената Парламента выступил на Форуме молодых исследователей, организованном сообществом Young Researchers Alliance

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Приветствуя участников форума, Мау­лен Ашимбаев отметил, что развитие науки и наукоемкой экономики имеет стратегическое значение для Казахстана. Приоритетное внимание системной поддерж­ке молодых ученых и укреплению потенциала отечественной науки уделяет Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В этом контексте спикер Сената отметил важную миссию альянса в содействии реализации потенциала молодых ученых. Он также акцентировал внимание на усилиях и достигнутых успехах объединения, включая консультацию и продвижение научно-исследовательских проектов казахстанских исследователей.

– В Справедливом Казахстане наука, инновации и новые технологии рассматриваются­ как основа устойчивого развития страны. По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан Национальный совет по науке и техноло­гиям, который призван обеспечить принятие эффективных, стратегически значимых решений в области научного и технологического развития. Значительно укреп­лена инс­титуциональная роль Нацио­нальной академии наук, которая должна стать важным опорным звеном для научного сообщества. За последние четыре года финансирование науки в Казахстане выросло более чем в три раза – с 80 миллиардов до 250 мил­лиардов тенге, – сказал Маулен Ашимбаев и проинформировал участников форума о законодательных реформах в этой сфере, реализуемых Сенатом Парламента.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, наука должна быть тесно интегрирована и синхронизирована с национальными стратегическими целями и конкурентными преимуществами. Он также обозначил первостепенные направления для предстоя­щей совместной работы Парламента и научного сообщества.

– Прежде всего для обеспечения продовольственной безопасности страны важно развивать аграрную науку. Также необходимы глубокие исследования, инновационные разработки и технологии, которые позволят сохранить и рационально использовать наши природные богатства. Стратегически важным становится развитие таких сфер, как химия, нефте- и газохимия, космическая нау­ка. Критическое значение для достижения устойчивого рос­та имеет развитие атомной энергетики, новых подходов к использованию возобновляемых источников энергии. Еще одно важное направление – искусственный интеллект. Наука должна работать на стратегические цели страны, синхронно обеспечивая устойчивое и динамичное развитие экономики, – сказал председатель палаты.

Также в ходе форума сос­тоялись конструктивный диалог и обмен мнениями между учеными и практиками по многим актуальным вопросам и проблемам сферы науки, а также были определены общие задачи в рамках социально-экономического развития страны.

#Маулен Ашимбаев #наука #форум

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