Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии открытия памятника Сагадату Нурмагамбетову

Сенат
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Торжественное мероприятие, посвященное вековому юбилею Героя Советского Союза, Халық қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова прошло сегодня в городе Акколь, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

По поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева в нем принял участие председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Также в церемонии открытия памятника Сагадату Нурмагамбетову приняли участие министр обороны Руслан Жаксылыков, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и дочь героя Айсулу Нурмагамбетова, ветераны Вооруженных сил, Халық қаһарманы генерал армии в отставке Мухтар Алтынбаев, Халық қаһарманы генерал-лейтенант в отставке Бахытжан Ертаев, Герой Советского Союза генерал-майор авиации в отставке Тохтар Аубакиров, воспитанники столичного Военного колледжа, военнослужащие Акмолинского гарнизона, родные Сагадата Нурмагамбетова и жители города.

В сопровождении военнослужащих роты почетного караула под торжественные звуки оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил участники мероприятия установили корзины с цветами у памятника прославленного воина.

Маулен Ашимбаев зачитал письмо от имени Президента страны Касым-Жомарта Токаева и подчеркнул, что жизнь и достижения Сагадата Нурмагамбетова служат примером для подражания поколениям, а его имя увековечено в истории Казахстана.

«Весь жизненный путь первого генерала армии Казахстана Сагадата Нурмагамбетова был связан с воинской службой. Будучи первым министром обороны, он внес значительный вклад в формирование и укрепление Вооруженных сил страны. Благодаря своим жизненным принципам, знаниям и целеустремленности, скромности и справедливости он стал олицетворением истинного генерала. Этот памятник – дань глубокого уважения и признательности народному герою, всем, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству. У Сагадата Нурмагамбетова есть знаменитая фраза: «Бдительно стойте на страже мира!» Эти слова обращены не только к солдатам, но и к каждому гражданину. Следовать этому завету – наш сыновий долг», – говорится в обращении главы государства.

Отмечая боевые заслуги боевого генерала, спикер Сената акцентировал внимание на духовном наследии выдающегося государственного, военного и общественного деятеля Казахстана. Изучение жизни и увековечение памяти таких личностей, по мнению Маулена Ашимбаева, способствует укреплению общенациональной идентичности.

Слова признательности инициаторам создания скульптуры и ее автору Айдосу Буркитбаеву выразила дочь героя Айсулу Нурмагамбетова, которая поделилась воспоминаниями об отце, вся жизнь которого была посвящена служению Отечеству.

Отдавая дань уважения прославленному военачальнику, под звуки военного оркестра парадные расчеты прошли по площади, держа равнение на Героя, запечатленного в бронзе.

Напомним, Сагадат Нурмагамбетов родился 25 мая 1924 в селе Трудовое, Акмолинской области. Прошел боевой путь от курсанта военного училища до генерала армии, от командира пулеметного взвода до министра обороны суверенного Казахстана. Самоотверженный ратный труд Сагадата Кожахметовича отмечен 16 орденами и 30 медалями СССР, Республики Казахстан и других стран.

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