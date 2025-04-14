Спикер Сената, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев по приглашению Консультативного совета прибыл в Саудовскую Аравию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Сенат

В Эр-Рияде состоялась встреча с председателем Консультативного совета королевства Абдаллой бен Мухаммедом бен Ибрахимом Аль Аш-Шейхом и министром по делам ислама, призыва и наставления Абдулатифом бен Абдельазизом бен Абдрахманом Аль Аш-Шейхом. Стороны обсудили перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества и духовной дипломатии, а также обозначили задачи совместной работы на предстоящий период.

В ходе встречи с председателем Консультативного совета Маулен Ашимбаев отметил, что Саудовская Аравия является одним из ведущих стратегических партнеров Казахстана. За 30 лет двусторонние отношения между двумя государствами достигли качественно высокого уровня по всем направлениям. Такой результат был достигнут во многом благодаря активному взаимодействию на высшем уровне.

«Сотрудничество между двумя странами на современном этапе стремительно развивается в различных сферах. Ключевую роль в этом играют взаимоотношения Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с Хранителем двух святынь – королем Салманом бен Абдельазизом Аль Саудом и наследным принцем, Премьер-министром Мухаммедом бен Салманом бен Абдельазизом Аль Саудом, основанные на взаимоуважении, дружбе, схожих ценностях и взглядах. Выражаю признательность и Вам за личный вклад в укрепление казахстанско-саудовских отношений и поддержку идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении, обращаясь к собеседнику.

Спикер Сената также отметил важность дальнейшего укрепления межпарламентских связей. Была отмечена работа по обмену законотворческим опытом, организации взаимных визитов с участием депутатов-членов групп дружбы и установлению тесных контактов между профильными комитетами Сената Парламента и Консультативного совета.

«Межпарламентский диалог играет важную роль в развитии сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении взаимодействия с Консультативным советом Саудовской Аравии. Нам интересен опыт Консультативного совета в сфере законодательного обеспечения инициатив, реализуемых в Королевстве. В этой связи важную роль могли бы сыграть группы дружбы, действующие в Сенате и Консультативном совете. Их потенциал целесообразно использовать в качестве эффективного инструмента укрепления диалога. Важное значение имеет и активизация связей между отраслевыми комитетами», – сказал в своём выступлении Председатель Сената.

В ходе беседы Маулен Ашимбаев высоко оценил инициативы королевства по преодолению современных вызовов в сфере продовольственной безопасности и продвижению устойчивого развития, в том числе в рамках Исламской организации по продовольственной безопасности и Организации исламского сотрудничества.

Вместе с тем, спикер Сената подробно рассказал о комплексных преобразованиях в политической и социально-экономической сферах, проводимых по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева. В частности, речь шла о мерах по диверсификации экономики, развитию цифровизации, обрабатывающей промышленности и модернизации инфраструктуры.

В свою очередь Абдалла бен Мухаммед бен Ибрахим Аль Аш-Шейх обозначил заинтересованность Консультативного совета Саудовской Аравии в развитии многосторонних отношений и отметил эффективность проводимой в Казахстане политической трансформации.

Обсудили собеседники и вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая преференции для инвесторов в областях, представляющих взаимный интерес.

В этот же день состоялась встреча Маулена Ашимбаева с министром по делам ислама, призыва и наставления Абдулатифом бен Абдельазизом бен Абдрахманом Аль Аш-Шейхом, на которой стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития межконфессионального диалога. Как отметил руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Саудовская Аравия вносит значительный вклад в укрепление толерантности и межконфессионального диалога и поддержку идей Съезда. Такой шаг, по мнению Маулена Ашимбаева, имеет большое значение на фоне растущей турбулентности.

«Сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, такими как геополитическая и экономическая напряженность, вооруженные конфликты. Мы также видим, как различные силы используют международную напряженность для того, чтобы продвигать радикальную идеологию, разжигать ксенофобию и распространять ненависть. В этих условиях важную роль играет продвижение духовной дипломатии и призыв религиозных лидеров к согласию и диалогу. Поэтому в рамках визита в Саудовскую Аравию мы совместно со Всемирной исламской лигой организуем круглый стол по вопросам укрепления межрелигиозного диалога. Надеемся, что подобные мероприятия внесут свой вклад в преодоление современных вызовов и продвижение диалога на международном уровне», – отметил Маулен Ашимбаев, обращаясь к собеседнику, и проинформировал о ходе подготовки к предстоящему Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Астане в сентябре текущего года.

В свою очередь, Абдулатиф бен Абдельазиз бен Абдрахман Аль Аш-Шейх выразил полную поддержку инициативам Съезда, ценности которого сегодня приобретают все большее значение на глобальном уровне, и заявил о своей готовности активизировать сотрудничество для укрепления взаимного уважения и продвижения духовной дипломатии.

Кроме того, члены казахстанской делегации ознакомились с ходом реализации проекта Neom. В рамках которого предполагается строительство мегаполиса площадью 26 500 км², который нацелен на уменьшение экологической нагрузки, оказываемой городами и использование «зеленой» энергетики.