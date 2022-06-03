Маулен Ашимбаев встретился с сенаторами Франции

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев встретился с делегацией Сената Французской Республики во главе с председателем группы дружбы «Франция-Центральная Азия» Эрве Море.

В ходе беседы Маулен Ашимбаев подробно рассказал о проведении конституционной реформы, направленной на трансформацию политической системы страны. Спикер Сената подчеркнул, что конечная цель всех преобразований, инициированных Президентом страны – улучшение жизни казахстанцев, создание условий для политической конкуренции и реализации потенциала каждого гражданина.

Детально обсудили собеседники и дальнейшие перспективы развития и углубления межпарламентских отношений двух стран.

«Прочную основу межпарламентского диалога составляют группы дружбы, действующие в Парламентах двух стран. Мы всецело поддерживаем деятельность межпарламентской группы дружбы «Франция - Центральная Азия» и считаем, что её работа вносит значительный вклад в расширение наших межпарламентских связей», - сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи обсуждались также и вопросы содействия депутатов углублению сотрудничества в экономике, культурно-гуманитарной и других сферах. Спикер Сената обратил внимание на необходимость совместных усилий парламентариев разных стран по решению вопросов экологии и трансграничных рек, в том числе проблем Аральского моря. Он напомнил, что ранее делегация французских сенаторов – членов группы дружбы «Франция-Центральная Азия» посещала Кокаральскую плотину для изучения вопроса масштабов трагедии Аральского моря.

«Считаем важным возобновить взаимодействие в этом направлении. Сенаторы наших стран могли бы рассматривать вопросы, связанные с восстановлением экосистемы Арала и устойчивым развитием региона», - сказал Маулен Ашимбаев.

В свою очередь, Эрве Море высоко оценил проводимые в Казахстане реформы. Он также отметил, важность усиления сотрудничества Парламентов двух стран, подчеркнув, что такой подход позитивно отразится на укреплении экономических, культурно-гуманитарных и других связей. Кроме того, французский парламентарий поддержал идею о необходимости совместной работы по решению проблематики Арала и других вопросов устойчивого развития региона.