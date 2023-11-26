Маулен Ашимбаев: "За прошедший год заложен фундамент справедливой, сбалансированной и демократической политической системы в Казахстане"

Сегодня исполнился ровно год с момента официального вступления Касым-Жомарта Токаева в должность президента страны по итогам общенациональных выборов 2022 года, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

Год назад абсолютное большинство казахстанцев поддержало предложенную главой государства программу реформ и курс на построение Справедливого Казахстана, сказал в этой связи председатель Сената парламента РК Маулен Ашимбаев.

"За прошедшее время произошли значительные изменения, которые затрагивают все сферы общественно-политической и экономической жизни страны. Проведена перезагрузка всех ветвей власти и сделаны серьезные шаги в рамках демократизации политической системы. Усилилась система сдержек и противовесов в политической системе. Укрепляется самостоятельность регионов. Началась административная реформа", – отметил спикер Сената.

На основе обновленной избирательной системы прошли выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней, а также выборы акимов районов и сел, напомнил он.

"В целом за прошедший год заложен фундамент справедливой, сбалансированной и демократической политической системы в нашей стране. Многое сделано и для повышения благосостояния и качества жизни казахстанцев. Для усиления эффективности социальной политики принят Социальный кодекс. Последовательно реализуются проекты "Комфортная школа", "Развитие сельского здравоохранения", "Ауыл аманаты". С начала следующего года начнутся выплаты в рамках президентской программы "Нацфонд - детям". Уже есть конкретные результаты и в построении справедливой экономической системы. Ведется жесткая борьба с монополиями и коррупцией", – подчеркунл Ашимбаев.

Государству возвращены незаконные активы на 1 трлн тенге, а также порядка 8 млн гектаров неиспользуемых земель. Реализуются системные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

"Продолжается активный приток зарубежных инвестиций в экономику страны. Увеличивается внешняя торговля. Благодаря принимаемым мерам по итогам 2023 года ожидается рост экономики на уровне 5%. Эти и другие показатели свидетельствуют о действенности реформ, инициированных Президентом страны. Таким образом, за прошедший год сделано очень многое. Но впереди еще достаточно работы. Главой государства поставлена задача к 2029 году удвоить ВВП страны – до 450 млрд долларов. Стоят также стратегические задачи по диверсификации экономики, развитию обрабатывающей промышленности, повышению производительности и эффективности сельского хозяйства, модернизации инфраструктуры во всех регионах страны, дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев", – продолжил спикер верхней палаты парламента.