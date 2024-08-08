Майор Нацгвардии спас человека

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Заместитель командира батальона по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 5510 Национальной гвардии РК майор Артем Горохов около 23 часов услышал раздающиеся во дворе дома крики. Выяснилось, что с карниза 6-этажного дома в соседнем подъезде пытался спрыгнуть местный житель.

«Я попросил граждан вызвать сотрудников полиции, а сам поднялся на шестой этаж. Люк крыши был заблокирован. Пытавшийся свести счеты с жизнью мужчина все спланировал. Я выбил люк, забрался на крышу. Мужчина средних лет уже висел на краю карниза», – рассказал майор Артем Горохов.

Военнослужащий быстро сориентировался, вступив с мужчиной в диалог. Отговаривая от необдуманного поступка, гвардеец, приближаясь к горожанину, схватил его за руку и, вытянув наверх, отвел от края крыши. Тем временем на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Для выяснения обстоятельств мужчина был доставлен в районное управление полиции.

Так, благодаря решительным действиям военнослужащего войск правопорядка, в очередной раз была спасена человеческая жизнь.