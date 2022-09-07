Фото: Kazpravda.kz
Мажилис
Мажилис одобрил снижение порога регистрации партий и сокращение полномочий Президента
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проекты Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года» и Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил министр юстиции Канат Мусин, данные проекты разработаны в целях полноценной реализации политических реформ, вытекающих из Послания Главы государства от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Проектом Конституционного закона предусматривается внесение поправок в 7 конституционных законов. Проектом Закона предусматривается внесение поправок в 51 закон, в том числе в 15 кодексов.

В целом законопроекты предусматривают поправки по 7 основным направлениям.

«Первое - это поправки, касающиеся Президента. Законопроекты содержат поправки по сокращению отдельных полномочий Президента в отношении местных исполнительных органов и Высшего Судебного Совета, сокращению так называемой «Президентской квоты» в Сенате Парламента, а также введению отдельных ограничений в период нахождения в должности Президента», - пояснил министр.

Также вносятся поправки, касающиеся Парламента и Правительства. Так, законопроекты содержат поправки в части порядка формирования палат Парламента в связи с переходом к смешанной избирательной системе в Мажилисе и изменением порядка формирования «президентской квоты» по предложениям Ассамблеи народа Казахстана.

Кроме того, имеется блок поправок по ряду новых полномочий Парламента согласно принятым поправкам в Конституцию. Поправки, касающиеся Правительства, предусматривают наделение кабмина полномочием по принятию временных постановлений, имеющих силу закона.

«Важно отметить, что, учитывая исключительность принятия таких актов, законопроекты предусматривают все возможные условия и требования для минимизации рисков необоснованного принятия таких актов», - подчеркнул глава Минюста.

Также вносятся поправки, касающиеся выборного законодательства. 

«Перестраивается вся система проведения выборов в связи с переходом на смешанную избирательную систему. Сам выборный процесс совершенствуется, исходя из требований времени. Внедряется новый институт отзыва депутатского мандата. Поэтапно вводится выборность акимов районов и городов областного значения», - отметил Канат Мусин.

Также вносятся поправки, касающиеся снижения количественного порога для регистрации политических партий с 20 тысяч до 5 тысяч членов, требования о минимальной численности региональных представительств политических партий с 600 до 200 человек, требования по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии с 1 тысячи до 700 человек. Также здесь предусматриваются поправки по увеличению срока проведения учредительного съезда по созданию политической партии с 2 до 3 месяцев.

Кроме того, внесены нормы в части установления народной собственности в отношении земли, ее недр, вод, растительного и животного мира, других природных ресурсов предлагается внести точечные поправки, аналогичные принятым поправкам в статью 6 Конституции.

Также вносятся новеллы,  направленные на введение онлайн-трансляции конкурсных процедур на вакантные судейские должности, упрощение нормотворческого процесса и уточнение уровней регулирования норм, введение должности председателя маслихата.

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