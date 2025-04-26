В предстоящую среду депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении законодательные поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Законопроект разработан Правительством для реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2024 года «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Предлагаемые поправки направлены на создание единого пакета медицинской помощи за счет разграничения видов медуслуг, оказываемых в рамках гарантированного объе­ма бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС.

Также во втором чтении мажилисмены обсудят проект нового Налогового кодекса и сопутствующие ему изменения по вопросам налогообложения, депутатские поправки в сфере строительства и долевого учас­тия в жилищном строительстве, а также законодательные ново­введения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и связанные с ними изменения в Налоговый кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Наряду с ними на пленарное заседание вносятся законопроекты относительно ратификации ряда международных документов.