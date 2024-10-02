Мажилис разрешил членам правительства сдавать в аренду свое жилье

Теперь они, наряду с другими политическими госслужащими, смогут сдавать в аренду принадлежащее им жилье

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов, законопроект направлен на реализацию нормативного постановления Конституционного Суда от 13 июня 2023 года. В соответствии с данным нормативным постановлением статья 13 Закона «О противодействии коррупции» признана несоответствующей Конституции в части ограничения права на предпринимательскую деятельность лиц, приравненных к лицам уполномоченным на выполнение государственных функций.

«То есть лица, приравненные к госслужащим, уже могут заниматься предпринимательской деятельностью. К ним относятся лица, осуществляющие управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях, коммунальных госучреждениях, в том числе школах, больницах. Это первые руководители, их заместители, руководители департаментов госзакупок, руководители филиалов», - пояснил замглавы Антикора.

Вместе с тем, также как и раньше, из числа приравненных лиц такой запрет предлагается сохранить за членами территориальных избирательных комиссий (ТИК), осуществляющими полномочия на постоянной основе, так как такой запрет закреплен в вышестоящем акте – Конституционном законе «О выборах» – служащими Нацбанка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, уполномоченной организации в сфере гражданской авиации (АО «Авиационная администрация Казахстана») – поскольку указанные служащие осуществляют контрольно-надзорные функции, а также управленцами в национальных холдингах и национальных компаниях, ввиду стратегической направленности деятельности таких компаний.

«Вместе с тем, и сейчас вправе заниматься любой незапрещенной законом предпринимательской деятельностью рядовые работники нацкомпаний и нацхолдингов, так как они не относятся к понятию «лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций», - добавил Саркулов.

Законопроектом предусмотрены условия, при которых приравненные лица смогут заниматься предпринимательской деятельностью. Так, соответствующая деятельность не должна будет препятствовать выполнению ими должностных обязанностей, не должна влечь использование ими служебного имущества, также не допускается конфликт интересов с должностными обязанностями.

Конституционным Судом отмечена необходимость совершенствования условий прохождения госслужбы с целью повышения ее привлекательности. В этой связи, с учетом предложений Агентства по делам госслужбы (АДГС), отделов Администрации Президента в законопроекте предусмотрены поправки. По действующему законодательству госслужащие и приравненные к ним лица вправе приобретать и реализовывать на организованном рынке ценных бумаг паи паевых инвестфондов, облигаций и до 5% простых акций коммерческих организаций. Вместе с тем, указанные лица обязаны передавать приобретенные акции в доверительное управление.

«В связи с тем, что в стране реализуется акция по развитию народного IPO, а также в целях исключения дополнительных затрат для нотариального удостоверения договора доверительного управления, отменяется требование о передаче в доверительное управление до 5% акций коммерческих организаций», - уточнил Саркулов.

Согласно поправкам паи, облигации, до 5% простых акций коммерческих организаций можно будет приобрести не только на организованном рынке ценных бумаг (на фондовой бирже), но и по другим законным основаниям, в т. ч. посредством гражданско-правовой сделки, по наследству и др.

В связи с тем, что в Гражданском кодексе цифровые активы отнесены к имуществу, а согласно Налоговому кодексу они причислены к имуществу, приносящему доход и отражаемому в налоговой декларации, законопроектом предусмотрена возможность приобретения цифровых активов без передачи их в доверительное управление.

В Законе «О противодействии коррупции» будет закреплено право госслужащих и приравненных к ним лиц получать доход от имущества, переданного в доверительное управление. Аналогичная норма уже имеется и действует в Законе о госслужбе.

Также в Законе «О государственной службе» исключается запрет для членов Правительства передавать принадлежащее им жилище в аренду, так как в Конституционном законе «О Правительстве» и Законе «О противодействии коррупции» такой запрет не предусмотрен.