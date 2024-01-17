Мажилис взял в работу проект Строительного кодекса

Законопроектом предусматривается повышение качества строительства, регламентация особенностей проектирования в сейсмических зонах, а также увеличение гарантийного срока эксплуатации объектов с 2 до 5 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил депутат Нуртай Сабильянов, проект строительного кодекса и сопутствующего к нему законопроекта разработаны в целях реализации послания главы государства.
Новый строительный кодекс направлен на установление прогрессивных и системных механизмов архитектуры и градостроительства, внедрение информационной системы е-курылыс, которая позволит в онлайн-режиме контролировать все этапы строительства, внедрение единого реестра разрешений в сфере строительства, внедрение общественного контроля архитектурно-строительной деятельности.
Также, отметил Сабильянов, законопроектом предусматривается повышение качества строительства, а также регламентация особенностей проектирования в сейсмических зонах, а также увеличение гарантийного срока эксплуатации объектов с 2 до 5 лет.
«Строительный кодекс состоит из 250 статей, также предусматриваются изменения в 4 кодекса и 13 законов. Комитет готов взять в работу законопроект и подготовить по нему заключение. Просим поддержать», - сказал мажилисмен.