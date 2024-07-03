Мажилисмен поднял проблему развития внутренних водных перевозок

Руководитель депутатской фракции НПК Магеррам Магеррамов находится с рабочей поездкой в Павлодарской области. Там он посетил единственный в стране судоремонтный завод ТОО «Эллинг ПВ», а также встретился с руководством ИП «Казфлот»

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Предприниматели рассказали депутату о проблемах в сфере внутренних водных перевозок. По словам руководителя ИП «Казфлот» Виктора Поднебесова, на балансе их предприятия имеется девять судов: теплоходы, баржи, тягачи и речные краны. Часть нуждается в капитальном ремонте, часть уже отремонтирована. Вместе с тем ряд проблем с логистикой уже находит своё решение.

«В прошлом году министерство индустрии и инфраструктурного развития заявляло, что будет выделено 64 млрд тенге на восстановление речного транспорта и инфраструктуры трёх водных бассейнов страны – Атырауского, Аральского и Иртышского. Из них почти 27 миллиардов тенге должны быть освоены министерством транспорта в этом году на развитие и содержание водного транспорта и инфраструктуры», – заявил Магеррам Магеррамов.

Мажилисмен отметил, что необходимо обеспечить две составляющие развития и безопасности внутренних водных перевозок: береговую транспортную инфраструктуру и качественную ремонтную базу. Всё это посодействует успешной реализации курса развития транспортно-логистической отрасли, озвученной главой государства в послании 2023 года.

ТОО «Эллинг ПВ» – единственное судоремонтное предприятие в Казахстане. Сохранить его удалось силами депутатов фракции НПК, которые обратились в правительство с соответствующим депутатским запросом. В результате Генеральная прокуратура выявила нарушения, в целях устранения которых, отменено ранее принятое решение о принудительном отчуждении земельных участков товарищества для строительства школы.

Магеррам Магеррамов также отметил, что развитие речного флота занимает особую роль в развитии всей области, поэтому он подчеркнул важность поддержки отечественных предпринимателей. За прошлый год речной флот принес в бюджет 20 млрд тенге.