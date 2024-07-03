Мажилисмен поднял проблему развития внутренних водных перевозок

Статьи
66
Айман Аманжолова
[email protected]

Руководитель депутатской фракции НПК Магеррам Магеррамов находится с рабочей поездкой в Павлодарской области. Там он посетил единственный в стране судоремонтный завод ТОО «Эллинг ПВ», а также встретился с руководством ИП «Казфлот»

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Предприниматели рассказали депутату о проблемах в сфере внутренних водных перевозок. По словам руководителя ИП «Казфлот» Виктора Поднебесова, на балансе их предприятия имеется девять судов: теплоходы, баржи, тягачи и речные краны. Часть нуждается в капитальном ремонте, часть уже отремонтирована. Вместе с тем ряд проблем с логистикой уже находит своё решение.

«В прошлом году министерство индустрии и инфраструктурного развития заявляло, что будет выделено 64 млрд тенге на восстановление речного транспорта и инфраструктуры трёх водных бассейнов страны – Атырауского, Аральского и Иртышского. Из них почти 27 миллиардов тенге должны быть освоены министерством транспорта в этом году на развитие и содержание водного транспорта и инфраструктуры», – заявил Магеррам Магеррамов.

Мажилисмен отметил, что необходимо обеспечить две составляющие развития и безопасности внутренних водных перевозок: береговую транспортную инфраструктуру и качественную ремонтную базу. Всё это посодействует успешной реализации курса развития транспортно-логистической отрасли, озвученной главой государства в послании 2023 года.

ТОО «Эллинг ПВ» – единственное судоремонтное предприятие в Казахстане. Сохранить его удалось силами депутатов фракции НПК, которые обратились в правительство с соответствующим депутатским запросом. В результате Генеральная прокуратура выявила нарушения, в целях устранения которых, отменено ранее принятое решение о принудительном отчуждении земельных участков товарищества для строительства школы.

Магеррам Магеррамов также отметил, что развитие речного флота занимает особую роль в развитии всей области, поэтому он подчеркнул важность поддержки отечественных предпринимателей. За прошлый год речной флот принес в бюджет 20 млрд тенге.

#мажилис #регионы #Павлодар #депутат #судоходство

Популярное

Все
Панты и мед – золотые бренды Рудного Алтая
Атомная энергетика помогает достичь стратегической цели углеродной нейтральности
85-летний Бектай Сулейменов вырастил за свою жизнь свыше двух миллионов деревьев
Праздник «Қымыз мұрындық» отметили в Улытау
На востоке страны полным ходом идет подготовка к отопительному сезону
Трезвое село стало и самым чистым
Одна акция идет на помощь другой
Лучше узнать казахский язык помогут топонимы
Китай заинтересован в сотрудничестве
Полтонны мусора вынесли из леса волонтеры Петропавловска
Эксперты делятся ожиданиями от предстоящего саммита ШОС
Инициативы, направленные на формирование справедливого мира
Сумеет ли Казахстан убедить мировые державы в необходимости диалога?
Путин прибыл в Астану
12 млрд тенге выделили на компенсацию потерь бизнеса после паводков
В период саммита ШОС в Астане изменятся 30 маршрутов автобусов
Астанинский саммит ШОС станет беспрецедентным по числу участников и формату
На Алаколе туристов унесло ветром на катамаране
Тайна женщины, или Трагедия маленького человека
Много долларов – не всегда хорошо
Строительные рынки переезжают за город
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
«Правда никому не нужна» - Бишимбаев о суде
Приговор Бишимбаеву оставили без изменений
Приказ длиной в три года
Дело – труба
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
Маулен Ашимбаев встретился с мировым экспертом в области искусственного интеллекта
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Токаев принял посла Катара
Когда другие методы иссякли
«Прижали» – и сразу признал детей
Эффективный институт обратной связи
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя

Читайте также

Стадион по стандартам УЕФА строят в Шымкенте
Комфорт должен быть нормой
Когда старость в радость
Тайна женщины, или Трагедия маленького человека

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]